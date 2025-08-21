Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 августа, фото, видео

Панда Катюша завтракает бамбуковой соломкой. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 21 августа?

Как Катюша загадывает желания

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала видео, на котором Катюша ест листья бамбука.

«Интересно, какие семь желаний сегодня загадала Катюша? Эх, мне бы хоть один лепесточек от цветика-семицветика!» — подписала ролик Акулова.

Комментаторы предположили, что главным желанием Катюши является остаться в России.

«Одно из желаний, а то и самое главное, — остаться в Москве! Я уверена!»;

«Думаю, что Катюша загадала остаться в России. А еще — много панда-кейков, морковок, яблок и других угощений»;

«Катерина хочет подольше оставаться малявочкой! А еще — остаться в России!» — написали они.

Как засыпает Катюша

Светлана Акулова также показала ролик, в котором Катюша готовится ко сну.

«И уже заснула наша маленькая любимая куколка Катя! С мечтами о новых интересных подарках! И вам всем приятных снов!» — написала она.

Фолловеры в комментариях обратили внимание на то, какой счастливой выглядит Катюша.

«Какая же счастливая, красивая, любимая! Сладких снов, Катюша!»;

«Катерине точно приснятся панда-кейки! Какой же счастливой выглядит наша малышка, спасибо за это работникам зоопарка и киперам»;

«Не представляю, как однажды Бусинку нашу увезут. Она же так счастлива здесь, в Москве!» — написали россияне.

Чем завтракает Катюша

Также Светлана Акулова показала видео, на котором Катюша завтракает бамбуковой соломкой.

«У нас, людей, на завтрак бывают кукурузные хлопья, а у Катюшки — бамбуковая соломка. Всем доброе утро и приятного аппетита, кто завтракает!» — написала она.

Подписчики отметили, что Катюша вкусно и аппетитно завтракает.

«Как она держит соломку лапкой-ручкой! И как аппетитно хрумкает! Аж кушать захотелось, хотя я сама только недавно позавтракала»;

«Катюша — прелесть! Приятного аппетита! Такой вкусный и аппетитный завтрак, я аж завидую!»;

«Какие аппетитные хлопья!» — написали они.

