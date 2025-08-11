Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 11 августа, видео

Панде Катюше нравятся большие ветки бамбука. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 11 августа?
Какой бамбук нравится Катюше
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, в котором запечатлена Катюша, жующая большую ветку бамбука.
«Вот это я понимаю — размерчик!» — написала она.
Комментаторы предположили, что Катюше больше всего нравятся именно большие ветки бамбука.
«Катерина любит именно большие ветки бамбука! Я заметила, что их она ест с особым удовольствием! И, кстати, делает это небыстро, то есть удовольствие еще и растягивает»;
«Катюше нравится большая палка! Еще больше вкуснятины»;
«Растет Катя! С палок на дубинки перешла», — написали они.
Как ест Диндин
Светлана Акулова также показала видео, на котором мама Катюши Диндин ест морковку. В кадре панда употребляет пищу не спеша, растягивая удовольствие.
«В солнечный выходной так приятно не торопиться. Можно растянуть удовольствие — есть не спеша. И пусть весь мир подождет!» — подписала ролик директор столичного зоопарка.
Пользователи Сети обратили внимание на то, что Диндин ест очень аккуратно и не спеша.
«Динечку сразу можно узнать, как она аккуратно, не спеша ест и красиво держит морковку в лапке!»;
«Динечка очень эстетично всегда ест — неспешно, аккуратно, царственно»;
«И пусть весь мир подождет, действительно! Приятного аппетита, Динечка!» — прокомментировали россияне.
