Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 10 августа, фото, видео

Панда Катюша любит сидеть в вольере наверху. Какие еще последние новости известны о животном сегодня, 10 августа?
Где нравится сидеть Катюше
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлена Катюша, сидящая в уличном вольере с бамбуковой пальмой.
«А кто это у нас тут с такой шикарной пальмой сидит? Да почти на самом верху!» — подписала она ролик.
Комментаторы сравнили Катюшу с королевой, сидящей на троне.
«Наша звезда Катюша, у нее ветка бамбука как опахало! Она выбрала самую сочную ветку и сидит как королева на троне»;
«Катерина прекрасная! Королевна!»;
«Катюню всегда тянет наверх. Нравится ей наверху сидеть важно», — написали они.
Как проходит утро Жуи
Светлана Акулова также показала ролик с папой Катюши — большой пандой Жуи. В кадре животное играет с фигурками в вольере.
«Как должно начинаться утро в воскресенье? Наш Жуи знает в этом толк», — написала директор столичного зоопарка.
Россияне в комментариях предположили, что Жуи выполнял утреннюю зарядку.
«Жуичка же спортсмен у нас! Вот она — утренняя разминка и зарядка!»;
«Жуи на спорте! Сколько силы, энергии и энтузиазма у него! Мне бы так»;
«Жуи — затейник! Всегда что-нибудь придумает и найдет как себя занять. Катерина, кстати, такая же затейливая — ну точно в него», — отметили фолловеры.
