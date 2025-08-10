Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 10 августа, фото, видео

Панда Катюша любит сидеть в вольере наверху. Какие еще последние новости известны о животном сегодня, 10 августа?

Где нравится сидеть Катюше

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлена Катюша, сидящая в уличном вольере с бамбуковой пальмой.

«А кто это у нас тут с такой шикарной пальмой сидит? Да почти на самом верху!» — подписала она ролик.

Комментаторы сравнили Катюшу с королевой, сидящей на троне.

«Наша звезда Катюша, у нее ветка бамбука как опахало! Она выбрала самую сочную ветку и сидит как королева на троне»;

«Катерина прекрасная! Королевна!»;

«Катюню всегда тянет наверх. Нравится ей наверху сидеть важно», — написали они.

Как проходит утро Жуи

Светлана Акулова также показала ролик с папой Катюши — большой пандой Жуи. В кадре животное играет с фигурками в вольере.

«Как должно начинаться утро в воскресенье? Наш Жуи знает в этом толк», — написала директор столичного зоопарка.

Россияне в комментариях предположили, что Жуи выполнял утреннюю зарядку.

«Жуичка же спортсмен у нас! Вот она — утренняя разминка и зарядка!»;

«Жуи на спорте! Сколько силы, энергии и энтузиазма у него! Мне бы так»;

«Жуи — затейник! Всегда что-нибудь придумает и найдет как себя занять. Катерина, кстати, такая же затейливая — ну точно в него», — отметили фолловеры.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 10 августа: что завтра, упадок сил, тревожность

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 августа: где сбои в РФ

Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра