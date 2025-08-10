Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 14:07

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 10 августа, фото, видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Катюша любит сидеть в вольере наверху. Какие еще последние новости известны о животном сегодня, 10 августа?

Где нравится сидеть Катюше

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлена Катюша, сидящая в уличном вольере с бамбуковой пальмой.

«А кто это у нас тут с такой шикарной пальмой сидит? Да почти на самом верху!» — подписала она ролик.

Комментаторы сравнили Катюшу с королевой, сидящей на троне.

«Наша звезда Катюша, у нее ветка бамбука как опахало! Она выбрала самую сочную ветку и сидит как королева на троне»;

«Катерина прекрасная! Королевна!»;

«Катюню всегда тянет наверх. Нравится ей наверху сидеть важно», — написали они.

Как проходит утро Жуи

Светлана Акулова также показала ролик с папой Катюши — большой пандой Жуи. В кадре животное играет с фигурками в вольере.

«Как должно начинаться утро в воскресенье? Наш Жуи знает в этом толк», — написала директор столичного зоопарка.

Россияне в комментариях предположили, что Жуи выполнял утреннюю зарядку.

«Жуичка же спортсмен у нас! Вот она — утренняя разминка и зарядка!»;

«Жуи на спорте! Сколько силы, энергии и энтузиазма у него! Мне бы так»;

«Жуи — затейник! Всегда что-нибудь придумает и найдет как себя занять. Катерина, кстати, такая же затейливая — ну точно в него», — отметили фолловеры.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 10 августа: что завтра, упадок сил, тревожность

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 августа: где сбои в РФ

Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра

новости
Московский зоопарк
панда Катюша
общество
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о секретных разработках Китая с применением технологий НЛО
В МО озвучили количество сбитых над Россией за 3,5 часа дронов ВСУ
Отказ рожать, скандал с Дробышем, «Универ»: как живет Настасья Самбурская
В АТОР спрогнозировали резкое падение туристического потока в Турции
Пенсионер попал в психбольницу из-за совета нейросети
Швеция поддержала совместное заявление лидеров Европы по Украине
Японцам приказали срочно бежать с двух островов
Студент из Техаса объяснил, как в США на самом деле относятся к русским
Раскрыто, чем грозит ВСУ удар РФ по железной дороге под Днепропетровском
Диетолог сравнила вред от крамбл куки с героином
«Никто не сможет помешать»: одна страна объявила себя будущей сверхдержавой
Рекордное количество ресторанов и кафе закрылись в российском городе
«Неполноценные»: Артемий Лебедев высмеял спрашивающих советы у ИИ людей
В Крыму озвучили неутешительный прогноз о будущем Зеленского
Сын Краско раскрыл место, где похоронят актера
Стало известно о подготовке Киевом пятидневных ударов по России
Три человека погибли в загоревшейся Lada из-за «маневра» Lexus
Авария с участием сбившей насмерть подростка пенсионерки попала на видео
Над Донецком прогремел взрыв
Собчак не приехала на могилу отца в день его рождения
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.