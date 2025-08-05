Манул по кличке Борис в Парке флоры и фауны ‭«Роев ручей» в Красноярске

Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки Манул Борис переехал в зоопарк Красноярска из Новосибирска

В Новосибирском зоопарке решили передать одного из манулов в Красноярский зоопарк «Роев ручей», сообщает Telegram-канал «Манулизация». Животное, ранее носившее кличку Молния, теперь получило новое имя — Борис.

Этот манул является старшим сыном самки по имени Ева. В июне текущего года он успешно прошел карантинные мероприятия после переезда и теперь обустраивается в новом вольере, где его могут увидеть посетители.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что манул по кличке Тимофей потерял почти половину своего веса, он похудел с 6 кг до 3,7 кг. Это является естественным процессом адаптации к резко континентальному климату. Акулова пояснила, что рацион манула круглый год состоит из цельных тушек перепелов, крыс и морских свинок, однако количество потребляемого корма значительно варьируется в зависимости от сезона.

В ноябре 2024 года Тимофей завершил процесс подготовки к зиме, достигнув оптимального веса более семи килограммов. В этот период у животного также отмечалось изменение внешнего вида — шерсть стала более густой и приобрела характерный рыжеватый оттенок.