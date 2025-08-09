Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 9 августа, видео

Панда Катюша устала от внимания и не захотела фотографироваться. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 9 августа?

Как Катюша прячется

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша ест бамбук в уличном вольере. Спустя время маленькая панда встает, уходит и начинает прятаться, будто не желая, чтобы ее фотографировали.

«Сегодня не даю интервью, извините! У меня выходной. И ведь не спрятаться от этих папарацци — везде найдут!» — озвучила Акулова мысли Катюши.

https://t.me/svetlanaakulova1/9527

Комментаторы обратили внимание на гордую походку Катюши.

«Как она достойно и гордо уходит! Какая грация, какая походка! Вы только посмотрите на нее»;

«Как достойно Катерина уходит! Сразу видно — аристократка!»;

«Учитесь, как надо уходить! С чувством, с толком, с расстановкой», — написали они.

Чем занимается Жуи

Светлана Акулова также показала видео с папой Катюши — большой пандой Жуи. В кадре он будто выполняет очередную тренировку.

«Нашему Жуи некогда скучать — он всегда знает, чем себя занять!» — написала она.

Пользователи Сети в комментариях назвали Жуи «пандайогом».

«Какой пандайог! Всегда и везде тренируется! То гимнастика, то другие виды спорта! Атлет наш!»;

«Наш Жуинька точно пандайог! В здоровом теле — здоровый дух!»;

«Это оздоровительная китайская гимнастика?» — прокомментировали фолловеры.

Как Катюша готовится ко сну

Также Светлана Акулова опубликовала ролик, на котором Катюша готовится ко сну.

«Вот и времечко подходит ко сну! Пора ложиться спать, смотреть сказочные сны. Всем спокойной ночи и до завтра! Ваша любимая Катюша», — написала она.

Россияне в комментариях заметили, что Катюша во сне любит обнимать толстые ветки.

«Обратила внимание, что Катерина во сне обнимает толстые ветки. Такая она классная»;

«Спокойной ночи, любимая пандочка! Выбери самую толстую ветку и обними ее, и пусть тебе приснятся самые сладкие и лучшие сны»;

«Катюша — ты наша королева сердец! Спи сладко, чтобы завтра нас радовать», — написали они.

