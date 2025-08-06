Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 6 августа, видео

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова продолжает делиться кадрами из жизни панды Катюши и ее родителей Диндин и Жуи. Какие последние новости о главных животных столицы известны сегодня, 6 августа?

Как Катюша загорает

На последнем опубликованном видео Катюша лежит на бревнах, частично выставив тело под солнце. В этот момент к ней приходит кипер дядя Игорь и спрашивает, нравится ли ей в теньке.

Панда посмотрела на него, встала и принялась спускаться вниз.

«Сразу засуетилась. Знает, за чем ползет», — отреагировал дядя Игорь.

Катюша действительно знала — в руках у кипера оказался кусок яблока. Младшая панда подошла, и он вручил ей угощение.

«Десертик тебе. Вкусно чавкает, яблочко сладенькое», — сказал сотрудник зоопарка.

Поклонники панд не остались равнодушными к увиденному.

«Божечки, каким любящим взглядом Катюшка смотрит на „вторую маму“ дядю Игоря»; «А что, хорошо сползает. А вкусняшек дали ну очень мало!»; «Не дали полежать спокойно, призвали поесть, и такой маленький кусочек выдали!»; «Если дядя Игорь пришел, вкусняшки обязательно будут»; «Без гостинцев к Катюшеньке никто не смеет приходить!» — написали они.

Как поживает Диндин

Фанатам панд известно, что Катюша и ее мама Диндин больше не живут вместе — их расселили по разным вольерам, потому что дочь стала взрослой.

С тех пор подписчики Акуловой периодически жалуются, что им не хватает контента с Диндин, и они спрашивают, как она поживает. Директор зоопарка опубликовала видео с ней и сообщила, что мама Катюши в полном порядке.

«Динечка на утреннем променаде. Здорова, красива, как всегда, великолепна! Видео [публикую] особенно для тех, кто постоянно жалуется, что я редко выкладываю ролики с ней! Хотя видео с Диндин у меня появляются не реже, чем с Жуи! Всем хорошего настроения, как у Диндин!» — подписала пост Акулова.

Фолловеры обрадовались старшей панде.

«Тоже пришла целоваться к дяде Игорю?»; «Какая важная, шикарная, черно-белая королева!»; «Светлана Владимировна, мы просто ее очень любим. Спасибо вам и сотрудникам огромное за эти кадры»; «Вот и Катюнька наша такой же красавицей вырастет»; «Китайско-русская раскрасавица. Динька, как всегда, великолепна»; «Очень рады видеть Динечку. Любимая наша девочка, пришла пообщаться к дяде Игорю. Наверное, спрашивает, как там Катюша поживает», — высказались россияне.

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