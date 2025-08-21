Президент Украины Владимир Зеленский может сколько угодно перекраивать границы на карте, это вряд ли сыграет роль во время переговоров на международном уровне, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Киев давно уже существует в виртуальном мире, максимально оторванном от реальности, где «администрации Мариуполя, Артемовска и Авдеевки» выделяются немаленькие бюджетные средства.
Другое дело, что перекраивать границы областей на карте Зеленский может сколько угодно. В переговорах, как неоднократно говорилось, оцениваться будет только положение на земле, линия фронта и позиции, в данный момент освобожденные российскими войсками. Нелепая хитрость, рассчитанная разве что на дошкольников, вряд ди сыграет хоть какую-то роль при обсуждении ситуации на международном уровне, — отметил депутат.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова заморозить конфликт и признать ряд территорий фактически утраченными. Он пояснил, что в этом случае данные территории будут находиться под контролем России.