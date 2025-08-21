«Нелепая хитрость»: в ГД высказались об изменении границ на Украине Депутат Журавлев: Зеленский может сколько угодно перекраивать границы на карте

Президент Украины Владимир Зеленский может сколько угодно перекраивать границы на карте, это вряд ли сыграет роль во время переговоров на международном уровне, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Киев давно уже существует в виртуальном мире, максимально оторванном от реальности, где «администрации Мариуполя, Артемовска и Авдеевки» выделяются немаленькие бюджетные средства.

Другое дело, что перекраивать границы областей на карте Зеленский может сколько угодно. В переговорах, как неоднократно говорилось, оцениваться будет только положение на земле, линия фронта и позиции, в данный момент освобожденные российскими войсками. Нелепая хитрость, рассчитанная разве что на дошкольников, вряд ди сыграет хоть какую-то роль при обсуждении ситуации на международном уровне, — отметил депутат.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова заморозить конфликт и признать ряд территорий фактически утраченными. Он пояснил, что в этом случае данные территории будут находиться под контролем России.