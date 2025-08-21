Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Армении суд продлил арест архиепископа Баграта

Суд в Ереване продлил арест архиепископа Баграта на три месяца

Суд в Ереване постановил продлить арест лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна на три месяца, передает Sputnik Армения. Судья Карен Фархоян пришел к заключению, что вероятность повторного преступления со стороны Галстаняна по-прежнему высока.

Я благодарен за это решение, поскольку после того, как Лидии Манташян (обвиняемая по делу лидера движения «Священная борьба». — NEWS.ru) продлили срок содержания под стражей, я бы сквозь землю провалился, если бы мне отменили арест, — сказал архиепископ.

Адвокат Галстаняна отсутствовал на заседании и не участвовал в рассмотрении вопроса о мере пресечения. Тем не менее суд продолжил разбирательство и принял соответствующее решение.

Сам архиепископ отверг обвинения в терроризме, назвав их оскорбительными. Лидеры «Священной борьбы» утверждают, что никто из обвиняемых не совершал приписываемых им преступлений, а их арест — результат политического давления.

Ранее армянский предприниматель Самвел Карапетян, арестованный по обвинению в призыве к захвату власти, заявил, что намерен создать политическое движение «Мер дзевов». Оно будет развивать экономику страны и улучшать условия для бизнеса.

