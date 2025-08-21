Летом самое то! Кабачковые оладьи с фаршем — обед за 20 минут

Летом самое то! Кабачковые оладьи с фаршем — обед за 20 минут! Эти сочные оладьи с куриным фаршем и овощами — идеальный вариант быстрого и сытного приема пищи. Ароматное блюдо будет радовать всю семью!

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт. (320 г)

Лук — 1 шт. (120 г)

Картофель — 1 шт. (200 г)

Куриный фарш — 500 г

Яйца — 2 шт.

Манная крупа — 2 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Петрушка — 20 г

Соль — 2/3 ч. л.

Перец чёрный — 1/3 ч. л.

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Кабачок, лук и картофель натрите на мелкой тёрке, отожмите лишний сок. Смешайте овощи с фаршем, добавьте яйца, манку, измельчённый чеснок, петрушку, соль и перец. Тщательно вымешайте массу. Выкладывайте ложкой и жарьте на разогретой сковороде с маслом по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Совет: подавайте со сметаной и свежими овощами!

Ранее мы готовили чебуреки из кабачков за 20 минут! Суперская закуска с тягучей начинкой.