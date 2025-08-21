Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 10:00

Летом самое то! Кабачковые оладьи с фаршем — обед за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летом самое то! Кабачковые оладьи с фаршем — обед за 20 минут! Эти сочные оладьи с куриным фаршем и овощами — идеальный вариант быстрого и сытного приема пищи. Ароматное блюдо будет радовать всю семью!

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт. (320 г)
  • Лук — 1 шт. (120 г)
  • Картофель — 1 шт. (200 г)
  • Куриный фарш — 500 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Манная крупа — 2 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Петрушка — 20 г
  • Соль — 2/3 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/3 ч. л.
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Кабачок, лук и картофель натрите на мелкой тёрке, отожмите лишний сок. Смешайте овощи с фаршем, добавьте яйца, манку, измельчённый чеснок, петрушку, соль и перец.
  2. Тщательно вымешайте массу. Выкладывайте ложкой и жарьте на разогретой сковороде с маслом по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Совет: подавайте со сметаной и свежими овощами!

Ранее мы готовили чебуреки из кабачков за 20 минут! Суперская закуска с тягучей начинкой.

кабачки
фарш
простой рецепт
оладьи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экстрадированную из Аргентины россиянку осудили за многомиллионное хищение
Пригожин призвал упростить порядок выплат семьям погибших на СВО
Азиатская страна сильно нарастила поставки часов в Россию
В России оценили идею ввести черный список клиентов маркетплейсов
«Связать свою жизнь с Россией»: Захарова о растущем желании иностранцев
Российским водителям напомнили о новом правиле изъятия прав
Магнитные бури сегодня, 21 августа: что завтра, риск инфарктов, бессонница
«Результативный сброс»: Кадыров о разгроме ВСУ в Сумской области
ВСУ предупредили о новых проблемах с приходом осени
В Думе рассказали о мерах поддержки семей к школьному периоду
Эксперт объяснил причины регулярных провокаций на ЗАЭС
Пилот лишился прав после жесткой посадки гидроплана в лесу
Россиянам рассказали, почему специалистов МАГАТЭ пустили на Запорожскую АЭС
Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру
Мать невесты скончалась на свадьбе дочери
Более 20 БПЛА сбили на юге России
Наклейка о России на двери ресторана вызвала громкий скандал в Румынии
В Китае подтвердили данные России о бактериологическом оружии Японии
Задолжавшая ФНС двукратная олимпийская чемпионка вернулась в Россию
Синоптик раскрыл прогноз погоды на 1 сентября в Москве
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.