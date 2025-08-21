Летом самое то! Кабачковые оладьи с фаршем — обед за 20 минут! Эти сочные оладьи с куриным фаршем и овощами — идеальный вариант быстрого и сытного приема пищи. Ароматное блюдо будет радовать всю семью!
Ингредиенты
- Кабачок — 1 шт. (320 г)
- Лук — 1 шт. (120 г)
- Картофель — 1 шт. (200 г)
- Куриный фарш — 500 г
- Яйца — 2 шт.
- Манная крупа — 2 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Петрушка — 20 г
- Соль — 2/3 ч. л.
- Перец чёрный — 1/3 ч. л.
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Кабачок, лук и картофель натрите на мелкой тёрке, отожмите лишний сок. Смешайте овощи с фаршем, добавьте яйца, манку, измельчённый чеснок, петрушку, соль и перец.
- Тщательно вымешайте массу. Выкладывайте ложкой и жарьте на разогретой сковороде с маслом по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Совет: подавайте со сметаной и свежими овощами!
