МИД России обвинил Японию в использовании украинского кризиса в своих целях

МИД России обвинил Японию в использовании украинского кризиса в своих целях МИД РФ: Токио пытается использовать тему Украины для притязаний на южные Курилы

Япония пытается использовать ситуацию вокруг Украины для продвижения своих территориальных претензий, говорится в докладе МИД России, посвященном фальсификации исторических событий. В документе констатируется, что японские информационные ресурсы целенаправленно проводят параллели между специальной военной операцией на Украине и событиями 1945 года.

Фиксируются неоднократные попытки эксплуатации украинской тематики в целях удовлетворения нелегитимных территориальных притязаний Токио на южные Курилы: в японском информпространстве читателю активно прививается мысль о нацеленности России на «силовые методы решения проблем», «параллелях» между «вторжением на Украину» (начиная с «аннексии Крыма» в 2014 году) и «незаконным захватом северных территорий советскими войсками» в 1945 году, — сказано в докладе.

Также подчеркивается, что в японском медиапространстве активно навязывается идея о необходимости поддержки Киева для достижения прогресса в так называемом «территориальном вопросе». Подобная риторика, по оценке российского внешнеполитического ведомства, является частью масштабной русофобской кампании.

Отмечается, что с февраля 2022 года фальсификация фактов в японских СМИ приобрела системный характер. МИД РФ расценивает такие действия как неприемлемые попытки спекуляции на международной повестке дня.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Японии нужны ресурсы Курильских островов, но не справедливость в вопросе северных территорий. Так он прокомментировал заявление главы японского МИД Такэси Ивая. Министр обвинил СССР в якобы нападении на Японию в 1945 году.