02 октября 2025 в 14:05

Гастрономический фестиваль «Новые имена» объединит множество городов России

Фото: Пресс-служба Дома русского бильярда и ресторации «Москва»

В России с 1 по 15 октября пройдет ресторанный фестиваль «Новые имена», который объединит множество участников со всей страны. Ежегодное событие, запущенное предпринимателем Александром Сысоевым и его командой, нацелено на поддержку новых проектов в сфере ресторанного бизнеса. Мероприятие пройдет в Доме русского бильярда.

Участники представят самые разнообразные гастрономические концепции и форматы. Основой для них станут локальные продукты.

Фестиваль вовсю развивает русскую гастрономию, поддерживает ее традиции и мотивирует потенциальных гостей. К тому же для молодых поваров это серьезный шанс развиться и заявить о себе, — подчеркнул Сысоев.

Фестивальный сет ресторации «Москва»

Традиционные дегустационные сеты от шеф-поваров, состоящие из трех — пяти блюд, служат отражением стиля их ресторанов. В ресторации «Москва» шеф-повар Владимир Щепилов представит сет, задуманный как гастрономическое путешествие по России. Его концепция — это новая трактовка локальных ингредиентов и кулинарных традиций различных уголков страны.

Фото: Пресс-служба Дома русского бильярда и ресторации «Москва»

Шеф-повар «Москвы» о современной русской кухне

Перед тем как разработать меню для новой ресторации в Доме русского бильярда «Москва», Владимир Щепилов успел поработать бренд-шефом в Ginza Project, участвовал в запуске проектов Сергея Галицкого и возглавлял кухни ресторанов Sartoria Lamberti и знакового О2 на крыше The Carlton.

Современная русская кухня — не просто слова, а проработанная концепция. В фестивальном гастросете воплощен новый подход к локальным ингредиентам и традициям городов большой страны. Например, скумбрию замариновали и соединили с копченым кальмаром и томатной водой с аджикой, а филе оленя дополнили кремом из топинамбура и маринованной айвой, — отметил Щепилов.

Ресторация «Москва»

От Сахалина до Дагестана — таков кулинарный маршрут Щепилова. В меню соседствуют самые разные вкусы: от изысканного гребешка с ореховой ряженкой и макрелевого сала до выдержанного лосося и оленины, которую дополняет пастернак в трех вариациях.

Фото: Пресс-служба Дома русского бильярда и ресторации «Москва»

Шеф использует продукты со всей России, чтобы создать кулинарную карту страны. В меню представлены подмосковный сом из Луховиц, калининградская скумбрия, таежные грибы и многое другое.

Находки сомелье Александра Зубкова делают винную карту настоящим путешествием: основа — российские вина, а яркие акценты — бутылки из Ливана, Греции и Венгрии. Это же внимание к деталям — в баре, где собраны выдержанные коньяки, редкие портвейны, авторские настойки и чай, пахнущий лесом и горами.

Дом русского бильярда

Дом русского бильярда открыт для посетителей в отреставрированном здании клуба фабрики «Свобода», одном из конструктивистских шедевров Константина Мельникова. Именно с его открытием знаковый памятник архитектуры обрел новое наполнение жизни.

Фото: Пресс-служба Дома русского бильярда и ресторации «Москва»

В распоряжении гостей — 19 столов для русского бильярда, два для пула и современные фиджитал-столы. А для комфортного отдыха оборудованы восемь ВИП-комнат, караоке-зал и даже отдельный детский центр.

