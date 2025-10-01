Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 15:22

Готовка без нервов: методы, которые экономят часы и делают еду вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каждый день готовка отнимает часы, и нередко кажется, что вкусные блюда требуют слишком много времени. На самом деле есть простые приемы, которые позволяют сократить процесс вдвое и при этом не жертвовать качеством и ароматом еды.

Главное — правильно организовать кухню: держать под рукой специи, ножи и основные продукты. Второй секрет — планирование меню на несколько дней вперед: тогда можно за один раз отварить крупу или мясо и использовать их в разных блюдах. Замороженные овощи экономят до 30 минут, ведь их не нужно чистить и резать. Кухонные гаджеты — мультиварка, аэрогриль или пароварка — помогают готовить без постоянного контроля. Чтобы сэкономить еще больше времени, стоит делать заготовки: нарезанные овощи в контейнерах, соусы и заправки в банках. Тогда ужин после работы превращается в простую сборку, а не в долгую готовку. В итоге на столе всегда вкусные блюда, но усилий минимум.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

еда
готовка
кухни
советы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.