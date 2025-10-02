Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 14:01

Стало известно о пострадавших при стрельбе в российском селе

Три человека ранены в результате стрельбы в дагестанском селе Унцукуль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека ранены в результате стрельбы в дагестанском селе Унцукуль, их госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на районную администрацию. Инцидент произошел в четверг, 2 октября.

Произошла перестрелка. По предварительной информации, ранены три человека. Обстоятельства уточняются, — отметил источник.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге местные жители открыли перестрелку из травматического оружия. Петербуржцы взялись за оружие в ходе конфликта. Три человека были госпитализированы.

Ранее отчисленный из Архангельского техникума строительства и экономики 18-летний студент нанес заведующему несколько ножевых ранений в области шеи и живота. Уточнялось, что в ходе его нападения пострадали еще один преподаватель и несколько учащихся, которые пытались остановить нападавшего. Все пострадавшие были срочно доставлены в медицинские учреждения.

Также четыре человека погибли в результате стрельбы в церкви мормонов в американском штате Мичиган. Об этом сообщил глава полиции города Гранд-Блан Уильям Рейни. Открывшим огонь оказался 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд, его застрелили сотрудники полиции.

Дагестан
перестрелки
школы
пострадавшие
