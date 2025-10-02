Свинина в соевом соусе с имбирем и медом: прекрасно дополнит рис или овощи

Нежная свинина в соевом соусе с имбирем и медом! Карамельная корочка, пикантный имбирь и насыщенный соус создают гармонию вкусов, которая прекрасно дополнит рис или овощи. Простое в исполнении, но достойное ресторанного уровня блюдо.
Ингредиенты
- Свинина (шея) — 600 г
- Соевый соус — 80 мл
- Мед — 2 ст. л.
- Имбирь свежий — 20 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Кунжут — 1 ч. л.
- Лук зеленый — 2 стебля
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Свинину нарежьте тонкими ломтиками поперек волокон. Смешайте соевый соус, мед, натертый имбирь и измельченный чеснок, залейте мясо маринадом и оставьте на 1–2 часа в холодильнике.
- Обжарьте свинину на хорошо разогретом масле до румяной корочки, влейте оставшийся маринад и тушите на медленном огне 8–10 минут до загустения соуса. Подавайте, посыпав поджаренным кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком. Приятного аппетита!
