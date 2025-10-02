Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 13:30

Свинина в соевом соусе с имбирем и медом: прекрасно дополнит рис или овощи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная свинина в соевом соусе с имбирем и медом! Карамельная корочка, пикантный имбирь и насыщенный соус создают гармонию вкусов, которая прекрасно дополнит рис или овощи. Простое в исполнении, но достойное ресторанного уровня блюдо.

Ингредиенты

  • Свинина (шея) — 600 г
  • Соевый соус — 80 мл
  • Мед — 2 ст. л.
  • Имбирь свежий — 20 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Кунжут — 1 ч. л.
  • Лук зеленый — 2 стебля
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Свинину нарежьте тонкими ломтиками поперек волокон. Смешайте соевый соус, мед, натертый имбирь и измельченный чеснок, залейте мясо маринадом и оставьте на 1–2 часа в холодильнике.
  2. Обжарьте свинину на хорошо разогретом масле до румяной корочки, влейте оставшийся маринад и тушите на медленном огне 8–10 минут до загустения соуса. Подавайте, посыпав поджаренным кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили свинину «По-столовски» в сметанном соусе! Такая нежная, прям разваливается.

свинина
соевый соус
имбирь
простой рецепт
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
