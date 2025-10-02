Свинина в соевом соусе с имбирем и медом: прекрасно дополнит рис или овощи

Нежная свинина в соевом соусе с имбирем и медом! Карамельная корочка, пикантный имбирь и насыщенный соус создают гармонию вкусов, которая прекрасно дополнит рис или овощи. Простое в исполнении, но достойное ресторанного уровня блюдо.

Ингредиенты

Свинина (шея) — 600 г

Соевый соус — 80 мл

Мед — 2 ст. л.

Имбирь свежий — 20 г

Чеснок — 2 зубчика

Масло растительное — 1 ст. л.

Кунжут — 1 ч. л.

Лук зеленый — 2 стебля

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Свинину нарежьте тонкими ломтиками поперек волокон. Смешайте соевый соус, мед, натертый имбирь и измельченный чеснок, залейте мясо маринадом и оставьте на 1–2 часа в холодильнике. Обжарьте свинину на хорошо разогретом масле до румяной корочки, влейте оставшийся маринад и тушите на медленном огне 8–10 минут до загустения соуса. Подавайте, посыпав поджаренным кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком. Приятного аппетита!

