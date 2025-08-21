«Нацистское наследие»: депутат об аресте украинских священников

Аресты украинских священников напоминают позицию, которую в свое время проповедовал Адольф Гитлер, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, давление на Украинскую православную церковь является претворением в жизнь нацистского наследия.

Хочу напомнить, что на Украине большое количество священников. То давление, которое оказано на Украинскую православную церковь, попытки расколоть единство народов, единство славянских народов — это то, что проповедовал Гитлер, то, что проповедовали фашисты. Это претворение в жизнь того нацистского наследия. К сожалению, это факт, — высказался Чепа.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (аналог российского военкомата) задержали двух священнослужителей канонической УПЦ. Ими оказались священник Федор Гнетецкий и диакон Иван Дмитрук.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников ранее заявил, что радикальные группы и правоохранительные органы Украины незаконно захватывают храмы и преследуют священнослужителей. Он отметил, что направил обращение в ООН в связи с систематическими нарушениями прав УПЦ.