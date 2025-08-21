В России оценили идею ввести черный список клиентов маркетплейсов

Нет особого смысла вводить черный список клиентов маркетплейсов, поскольку есть более важные задачи, заявил ОТР независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Он напомнил, что отношения продавца и покупателя в России уже успешно регулируют Гражданский кодекс и закон о защите прав потребителей.

Проблема очень простая, и она уже опробирована тысячами лет в практике человечества, в которой существует торговля или обмен. Тема, конечно, хайповая, но мне кажется, что есть более важные задачи: например, создать систему сквозного контроля ценообразования от производителей до полки, — отметил Анфиногенов.

Он уточнил, что маркетплейсы обладают всеми техническими возможностями для создания черных списков и обмена данными о недобросовестных покупателях. По предположению эксперта, некоторые площадки уже используют эту практику, а в случае сомнений просто предлагают клиенту полную предоплату в 100% за товар.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что, совершая покупки на маркетплейсах, россияне могут сэкономить до 10 тысяч рублей. По его словам, можно отслеживать цену на один и тот же товар и поймать ее на минимальном «колебании».