Россиянам рассказали, как сэкономить на маркетплейсах до 10 тысяч рублей

Совершая покупки на маркетплейсах, россияне могут сэкономить до 10 тысяч рублей, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, переданным aif.ru, можно отслеживать цену на один и тот же товар в течение 7–10 дней и поймать на минимальном «колебании».
В течение этого времени можно увидеть ее колебания: нередко они могут достигать 1,3–1,5 раз (если сравнивать на пике максимальную и минимальную цены). Соответственно, целесообразно дождаться новой отметки цены в такую минимальную величину и сделать покупку по выгодной стоимости, — отметил Балынин.
Ранее стало известно, что маркетплейс Wildberries начал начислять кешбэк за покупки на платформе. Теперь пользователи будут получать «ягодки». При этом в программе участвуют только товары со специальным знаком.
До этого стало известно, что кипрские регуляторы официально одобрили редомициляцию Ozon в Россию. Внеочередное собрание акционеров, где утвердят ключевые изменения, назначено на 1 сентября.