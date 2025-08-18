Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 11:06

Россиянам рассказали, как сэкономить на маркетплейсах до 10 тысяч рублей

Экономист Балынин: на маркетплейсах нужно 7–10 дней отслеживать цену на товар

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Совершая покупки на маркетплейсах, россияне могут сэкономить до 10 тысяч рублей, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, переданным aif.ru, можно отслеживать цену на один и тот же товар в течение 7–10 дней и поймать на минимальном «колебании».

В течение этого времени можно увидеть ее колебания: нередко они могут достигать 1,3–1,5 раз (если сравнивать на пике максимальную и минимальную цены). Соответственно, целесообразно дождаться новой отметки цены в такую минимальную величину и сделать покупку по выгодной стоимости, — отметил Балынин.

Ранее стало известно, что маркетплейс Wildberries начал начислять кешбэк за покупки на платформе. Теперь пользователи будут получать «ягодки». При этом в программе участвуют только товары со специальным знаком.

До этого стало известно, что кипрские регуляторы официально одобрили редомициляцию Ozon в Россию. Внеочередное собрание акционеров, где утвердят ключевые изменения, назначено на 1 сентября.

Россия
экономика
цены
маркетплейсы
