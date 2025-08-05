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05 августа 2025 в 16:12

Wildberries начал зачислять «ягодки» за покупки

Wildberries начал начислять кешбэк за покупки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маркетплейс Wildberries начал начислять кешбэк за покупки на платформе, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ. Там уточнили, что теперь пользователи будут получать «ягодки». При этом в программе участвуют только товары со специальным знаком.

Теперь покупатели смогут получать кешбэк, или «ягодки», за приобретение товаров на Wildberries. «Ягодки» начисляются за покупку товаров, отмеченных специальным знаком «кешбэк», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что потратить «ягодки» можно на покупку любых товаров на маркетплейсе. Один балл равен одному рублю. Кроме того, кешбэк можно суммировать с другими скидками и акциями, а оплатить «ягодками» разрешается до 99% от стоимости заказа.

Ранее в пресс-службе Wildberries & Russ назвали популистской идею о закрытии пунктов выдачи заказов на первых этажах жилых домов. Там отметили, что предложение поражает воображение во всех отношениях. В компании считают, что это может оказать крайне негативное влияние на экономику страны.

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