Скалолаз рассказал о горном маршруте, на котором погибли альпинисты в РФ Альпинист Чернышев: погибшие скалолазы из Перми шли простым маршрутом

Горный маршрут в Кабардино-Балкарии, на котором погибли альпинисты из Перми Елена Ситникова и Артём Хохлов, считается достаточно простым, рассказал perm.aif.ru президент Федерации альпинизма и скалолазания Пермского края Евгений Чернышев. По его мнению, произошло что-то из ряда вон выходящее.

Нюанс в том, что в альпинизме очень высок риск случайной гибели по независящим от человека обстоятельствам. Люди это знают, — заявил он.

Ранее сообщалось, что пострадавшая российская альпинистка почти неделю ожидает эвакуации на пике Победы в Киргизии. Наталья Наговицына получила перелом ноги. Известно, что у нее есть спальный мешок, но воды и еды практически не осталось. Для спасения альпинистки Минобороны России направило вертолет Ми-8 с шестью специалистами.