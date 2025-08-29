Куда сходить в Москве в выходные 30–31 августа: Неделя моды и парад корги

Как провести последний уикенд этого лета? Послушать рок-музыку, посмотреть оперу и побывать на Неделе моды! Эти и другие интересные события из афиши Москвы собрали в нашей традиционной подборке. Рассказываем, куда сходить с ребенком, что посмотреть в кино, как впечатлить девушку и где бесплатно увидеть выступления военных оркестров и поп-музыкантов.

Куда сходить в Москве 30 и 31 августа с девушкой: Неделя моды и аниме

В Москве прямо сейчас идет российская Неделя моды: в этот раз ее основным местом проведения стало «Зарядье». Тут не только пройдут показы отечественных и иностранных дизайнеров, но еще и состоятся фестиваль короткометражек о фешен-индустрии, лекции. Отличное место, куда можно сходить с девушкой в Москве. К тому же здесь будет работать маркет: можно купить обновки.

Фанатам рок-музыки советуем отправиться в ДК рядом со знаменитой «Горбушкой» в Москве. Сходить сюда следует, чтобы услышать и классиков в лице «Алисы», «Кипелова», «Калинова моста», и представителей альт-рока нулевых и 2010-х годов.

Легендарный японский мультфильм «Призрак в доспехах» отмечает в 2025 году свое 30-летие. В честь этого история о девушке-киборге, охотящейся за преступником по кличке Кукловод, возвращается в кинотеатры Москвы. Сходите, если любите японскую культуру и аниме.

А в Царицыно в эти выходные ожидается настоящая культурная феерия для любителей классики: два оперных спектакля, выступления Елизаветы Боярской, Ирины Пеговой и других артистов.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 30–31 августа: парад собак и мир вирусов

Сходить с ребенком в Москве советуем на ВДНХ: в субботу тут состоится настоящий парад корги! В костюмированном шествии пройдут более 200 собак, а главной темой их нарядов станет советская мультипликация.

В кино — премьера. 28 августа стартовали показы мультфильма «Доктор Динозавров»: по сюжету мальчик Фил Динозавров случайно попадает в эпоху мезозоя.

Корги: где посмотреть их парад в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А Дарвиновский музей приглашает на выставку «Мир вирусов»: сходите с ребенком, чтобы узнать много нового об этих крошечных возбудителях инфекций. Разобраться в сложной теме помогут увеличенный во много раз макет и красочные инфографики.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: ходим по музеям и учим испанский

Бесплатно в выходные в Москве, как и всегда, советуем отправиться на музыкальные вечера и концерты: например, в парке 50-летия Октября свои самые известные композиции представят Юлия Савичева и Андрей Гризли. А в парке «Москино» пройдет фестиваль «Проекция» с музыкой и иммерсивными шоу. Еще на одном фестивале, «Спасская башня» прямо на Красной площади, советуем посмотреть выступления военных оркестров из России, Италии, ОАЭ, Сербии и других стран.

С 28 по 31 августа в Парке им. Горького запланирован масштабный фестиваль «Горький+» со спектаклями, лекциями, цирковыми шоу, тематическими экскурсиями. Множество мероприятий можно посетить бесплатно. Только помните, что на некоторые из них потребуется предварительная регистрация на сайте фестиваля.

А в парке «Красногвардейские пруды» запланирован фестиваль водных фонариков: вечером здесь запустят несколько тысяч таких. Можно прийти со своим или купить фонарик на месте.