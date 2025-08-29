День знаний — 2025
Кабачки с грибами, запеченные в сметане! Можно есть тоннами — не жирно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки с грибами, запеченные в сметане! Можно есть тоннами — не жирно! Это невероятно нежное и ароматное блюдо станет прекрасным вариантом как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Сочетание молодых кабачков, шампиньонов и расплавленного сыра под сметанной заправкой создает по-настоящему домашний и уютный вкус, который никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

  • Кабачки — 500 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана 10% — 300 г
  • Сыр маложирный — 200 г
  • Масло растительное — 1 ч. л.
  • Зелень свежая — 20 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки и репчатый лук нарезаем полукольцами, шампиньоны нарезаем тонкими пластинками. Зелень и чеснок мелко измельчаем. В глубокой миске соединяем кабачки, лук, грибы, добавляем зелень, чеснок, сметану, соль и перец. Тщательно перемешиваем до равномерного распределения всех ингредиентов.
  2. Форму для запекания слегка смазываем растительным маслом и выкладываем приготовленную смесь. Сверху равномерно посыпаем натертым на крупной терке сыром. Запекаем в разогретой до 200 °C духовке в течение 45–60 минут до золотистой корочки и полной готовности кабачков.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из четырех ингредиентов.

