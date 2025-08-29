Кабачки с грибами, запеченные в сметане! Можно есть тоннами — не жирно

Кабачки с грибами, запеченные в сметане! Можно есть тоннами — не жирно! Это невероятно нежное и ароматное блюдо станет прекрасным вариантом как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Сочетание молодых кабачков, шампиньонов и расплавленного сыра под сметанной заправкой создает по-настоящему домашний и уютный вкус, который никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

Кабачки — 500 г

Шампиньоны — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сметана 10% — 300 г

Сыр маложирный — 200 г

Масло растительное — 1 ч. л.

Зелень свежая — 20 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Кабачки и репчатый лук нарезаем полукольцами, шампиньоны нарезаем тонкими пластинками. Зелень и чеснок мелко измельчаем. В глубокой миске соединяем кабачки, лук, грибы, добавляем зелень, чеснок, сметану, соль и перец. Тщательно перемешиваем до равномерного распределения всех ингредиентов. Форму для запекания слегка смазываем растительным маслом и выкладываем приготовленную смесь. Сверху равномерно посыпаем натертым на крупной терке сыром. Запекаем в разогретой до 200 °C духовке в течение 45–60 минут до золотистой корочки и полной готовности кабачков.

