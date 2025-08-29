Премьер одной страны лишилась поста по решению суда Thai PBS: Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Чинават

Конституционный суд Таиланда принял решение об отстранении от должности премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават, сообщил телеканал Thai PBS. Основанием для такого вердикта послужило рассмотрение дела об утечке ее приватного телефонного разговора с бывшим главой правительства Камбоджи Хун Сеном.

Судьи признали госпожу Чинават виновной в совершении грубого нарушения установленных этических норм. Данное решение автоматически повлекло за собой отставку всего действующего кабинета министров страны.

По оценкам местных политических обозревателей, на пост нового главы правительства теперь могут претендовать представитель партии «Пхыа Тхаи» Чайкасем Нитисири, а также бывший премьер-министр Прают Чан-Оча и лидер партии «Руам Тхаи Санг Чат» Пхирапхан Салираттхавипхак.

Поводом для разбирательства стала петиция 36 сенаторов, поданная в июне и обвинявшая госпожу Чинават в нарушении конституционных норм из-за обнародованной беседы с Хун Сеном. 1 июля текущего года премьер-министр была временно отстранена от исполнения обязанностей на период проведения расследования.

МИД Таиланда 19 июня вызвал камбоджийского посла для вручения ноты протеста, в которой действия Камбоджи были названы «нарушением дипломатического этикета». Аудиозапись, где Чинават называет Хун Сена «дядюшкой» и просит игнорировать заявления таиландских военных, вызвала возмущение общественности.

Ранее сообщалось, что трое таиландских военнослужащих подорвались на мине, когда патрулировали участок границы с Камбоджей. Инцидент произошел в районе Кантхаралак провинции Сисакет. Патрулирование проводилось перед установкой на территории Таиланда заграждений из колючей проволоки.