10 августа 2025 в 10:45

Трое военных подорвались на мине при патрулировании границы с Камбоджей

Трое таиландских военнослужащих подорвались на мине в провинции Сисакет

Фото: Kaung Zaw Hein/Global Look Press

Трое таиландских военнослужащих подорвались на мине, когда патрулировали участок границы с Камбоджей, сообщает Reuters со ссылкой на оперативное командование Второго военного округа Сухопутных войск Таиланда. Инцидент произошел в районе Кантхаралак провинции Сисакет.

Старшему патрульному наряда оторвало левую ногу ниже голени, второй военнослужащий получил ранения в руку и спину, третий получил контузию и разрыв барабанной перепонки правого уха, — подчеркнули в ведомстве.

Патрулирование проводилось перед установкой на территории Таиланда заграждений из колючей проволоки. Причем за пять дней до произошедшего на этом участке было проведено разминирование, и территория была полностью очищена от мин. Однако прибывшая на место взрыва саперная команда обнаружила на территории участка патрулирования еще 18 мин ПМН-2, из которых две были установлены и поставлены на боевой взвод.

Ранее сообщалось, что Камбоджа планирует номинировать американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в урегулировании конфликта с Таиландом. Как отметил заместитель премьер-министра королевства Сун Чантол, без участия главы Белого дома стороны вряд ли смогли бы договориться о разрешении кризисной ситуации.

Таиланд
Камбоджа
военнослужащие
мины
