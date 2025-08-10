Трое военных подорвались на мине при патрулировании границы с Камбоджей Трое таиландских военнослужащих подорвались на мине в провинции Сисакет

Трое таиландских военнослужащих подорвались на мине, когда патрулировали участок границы с Камбоджей, сообщает Reuters со ссылкой на оперативное командование Второго военного округа Сухопутных войск Таиланда. Инцидент произошел в районе Кантхаралак провинции Сисакет.

Старшему патрульному наряда оторвало левую ногу ниже голени, второй военнослужащий получил ранения в руку и спину, третий получил контузию и разрыв барабанной перепонки правого уха, — подчеркнули в ведомстве.

Патрулирование проводилось перед установкой на территории Таиланда заграждений из колючей проволоки. Причем за пять дней до произошедшего на этом участке было проведено разминирование, и территория была полностью очищена от мин. Однако прибывшая на место взрыва саперная команда обнаружила на территории участка патрулирования еще 18 мин ПМН-2, из которых две были установлены и поставлены на боевой взвод.

