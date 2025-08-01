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01 августа 2025 в 12:41

Стало известно, как Камбоджа отблагодарит Трампа после кризиса с Таиландом

WSJ: Камбоджа номинирует Трампа на Нобелевскую премию после кризиса с Таиландом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Камбоджа планирует номинировать американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в урегулировании конфликта с Таиландом, сообщил в разговоре с The Wall Street Journal заместитель премьер-министра королевства Сун Чантол. По его словам, без участия хозяина Белого дома стороны вряд ли бы смогли договориться о разрешении кризисной ситуации.

Без вмешательства президента США Камбоджа и Таиланд, скорее всего, не заключили бы соглашение о прекращении боевых действий, в результате которых с обеих сторон спорной границы погибло по меньшей мере 45 человек, — сказано в материале.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что Трамп мог бы претендовать на Нобелевскую премию мира, если бы добился прекращения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, такие действия соответствовали бы предвыборным обещаниям главы Белого дома и значительно повлияли на мировую политику.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что американский лидер повторяет ошибки первого президентского срока, теряя антивоенный и реформаторский потенциал. Он назвал основной причиной происходящего внутренние разногласия и давление сенаторов-русофобов.

Дональд Трамп
Камбоджа
Таиланд
Нобелевская премия
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