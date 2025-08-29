День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 16:38

Немецкая компания удвоила выпуск дронов на секретных объектах на Украине

Politico: немецкая компания Quantum Systems производит дроны на Украине

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Немецкая компания Quantum Systems нарастила производство дронов на секретных объектах на Украине, сообщает Politico после интервью с исполнительным директором организации Александром Бережным. По данным издания, ежемесячный выпуск в стране достиг 80 беспилотников, заводы в Германии производят 120 БПЛА.

Немецкая Quantum Systems увеличивает свое производство на Украине, а также расширяет сотрудничество со своими заводами в Германии<...> Quantum Systems удалось увеличить масштаб производства с 40 до 80 дронов в месяц на их секретных объектах на Украине, в то время как немецкие заводы производят в месяц 120, — говорится в публикации.

По данным газеты, производство Quantum Systems распределяется по территории Украины. Так компания минимизирует риски ударов по объектам.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что Германия могла передать Украине технологии для серийного производства крылатых ракет Taurus вместо прямых поставок. По его словам, это позволило бы Берлину избежать прямой передачи натовского вооружения Киеву.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия не будет терпеть помощь Германии в производстве на Украине баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». По его словам, в этой ситуации возможны экономические и дипломатические шаги со стороны Москвы.

Германия
Украина
дроны
БПЛА
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Политолог раскрыл историческое значение саммита ШОС в Китае
В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана
Путин станет главным гостем парада победы в Пекине
«Насильник» и школьница с топором: Маск вмешался в педофильский скандал
Стали известны основные темы обсуждения лидерами ШОС в Тяньцзине
Политолог разъяснил значение военного парада в Китае
Альпинист рассказал, какая опасность подстерегает на высоте 7 тысяч метров
Индексация зарплат с 1 сентября 2025-го: кому и сколько добавят?
В Кремле раскрыли график поездок Путина на начало сентября
Публицист Анатолий Несмиян пополнил перечень иноагентов
Самый лучший компот из яблок, груш и слив — рецепт на зиму
Тренды здорового питания обсудят на международном форуме БИОПРОМ-2025
«Должны нормально спать»: педагог оценила новые нормы дня школьников
Стало известно, что может заставить Запад пойти на компромисс с Россией
Таинственная история перевала Дятлова
У жителей многоэтажки прямо под окнами начался «огненный ад»
Опубликованы кадры схватки пулеметчика и дроновода на СВО
Юрист напомнила дачникам о штрафах за вырубку леса рядом с их участком
Кулак «Азова» разбит, «Симферополь» на дне: новости СВО к вечеру 29 августа
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.