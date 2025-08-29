Немецкая компания Quantum Systems нарастила производство дронов на секретных объектах на Украине, сообщает Politico после интервью с исполнительным директором организации Александром Бережным. По данным издания, ежемесячный выпуск в стране достиг 80 беспилотников, заводы в Германии производят 120 БПЛА.

Немецкая Quantum Systems увеличивает свое производство на Украине, а также расширяет сотрудничество со своими заводами в Германии<...> Quantum Systems удалось увеличить масштаб производства с 40 до 80 дронов в месяц на их секретных объектах на Украине, в то время как немецкие заводы производят в месяц 120, — говорится в публикации.

По данным газеты, производство Quantum Systems распределяется по территории Украины. Так компания минимизирует риски ударов по объектам.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что Германия могла передать Украине технологии для серийного производства крылатых ракет Taurus вместо прямых поставок. По его словам, это позволило бы Берлину избежать прямой передачи натовского вооружения Киеву.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия не будет терпеть помощь Германии в производстве на Украине баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». По его словам, в этой ситуации возможны экономические и дипломатические шаги со стороны Москвы.