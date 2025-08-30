Баклажаны за лето надоели, но эту вкусноту уплетаем мгновенно — вот рецепт

Баклажаны с хрустящим кляром без масла — это революционный способ приготовления, который превращает простой овощ в изысканную закуску. Всего 30 минут — и вы получаете хрустящие ломтики с нежной мякотью внутри, которые покорят даже тех, кто не любил баклажаны.

Баклажан нарезают кружочками, посыпают солью и оставляют на 10 минут для удаления горечи. Для кляра взбивают 1 яйцо с 1 столовой ложкой йогурта, добавляют щепотку соли, перца и любимых специй. Каждый кружок обмакивают в кляр, затем в панировку из кукурузной муки и сухих трав. Выкладывают на пергамент и запекают 20 минут при 200 °C до золотистой корочки.

Готовые баклажаны получаются с хрустящей корочкой и нежной сочной мякотью. Они идеально подходят как самостоятельная закуска с чесночным соусом, так и в качестве гарнира к мясу или рыбе. Это блюдо содержит минимум калорий, но максимум вкуса и пользы.

