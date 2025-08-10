Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 07:39

«Признание реальности»: в США раскрыли отношение украинцев к уступкам РФ

Подполковник США Дэвис заявил, что народ Украины готов принять условия России

Фото: Friedemann Kohler/Global Look Press

Народ Украины, в отличие от властей, готов на уступки России для скорейшего завершения конфликта, сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, обычные люди уже давно поняли, к чему все идет, но не могут сказать об этом, опасаясь преследования со стороны руководства страны.

Просто есть российская армия, она сильнее. И они получат свое, мирным путем или на фронте. Это и есть признание реальности, — указал он.

Дэвис подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил: Киев не будет мириться с потерей территорий. Политик попросту не осознает всю мощь российской армии, предположил аналитик.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, «слишком далеко от Украины», пояснил он.

До этого стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по информации источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

Украина
ВС РФ
Владимир Зеленский
Россия
