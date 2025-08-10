Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Шестилетний мальчик погиб из-за рухнувшего на него гаража

В Нижнем Новгороде шестилетний мальчик погиб из-за обрушения гаража

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Обрушение заброшенного гаража произошло в Нижнем Новгороде, когда мимо него проходили мужчина и шестилетний мальчик, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Нижегородской области. В результате несовершеннолетний получил травмы, от которых скончался на месте.

9 августа 2025 года на улице Раевского Автозаводского района города Нижний Новгород произошло обрушение заброшенного здания, мимо которого в этот момент проходил мужчина с ребенком. В результате обрушения шестилетний мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят осмотр места происшествия. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Ростовской области произошло обрушение конструкций в шахте «Шерловская-Наклонная». По данным регионального управления МЧС России, в результате погиб один человек. Спасатели готовятся поднять тело погибшего на поверхность.

