10 августа 2025 в 08:18

Появились новые подробности об ограблении отделения «Почты России»

В Москве грабители отделения «Почты России» похитили пенсионные деньги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Задержанные за ограбление отделения «Почты России» в Москве похитили почти 5 млн рублей пенсионных денег, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. Инцидент не повлиял на работу отделения, а все деньги, в том числе похищенные, были застрахованы.

Грабители похитили пенсионные деньги. Их должны были забрать почтальоны, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала кадры задержания пятерых подозреваемых в разбойном нападении на «Почту России». По ее словам, полицейские изъяли у злоумышленников 142 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Инцидент произошел на юге Москвы, на улице Медиков. Согласно сведениям столичной прокуратуры, утром в отделение вошли двое неизвестных с масками на лицах. Предварительно, нападавшие были вооружены. Забрав деньги, им удалось скрыться. В результате нападения никто не пострадал.

До этого в пресс-службе «Почты России», комментируя обвинения в уводе пенсионных денег и пособий на пиар, заявили, что компания бесперебойно и в срок доставляет выплаты пенсионерам и получателям соцвыплат. Там уточнили, что денежные средства всегда и в полном объеме готовы к выдаче.

