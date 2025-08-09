Задержание фигурантов дела о разбое на Почте России попало на видео

Задержание фигурантов дела о разбое на Почте России попало на видео МВД опубликовало видео с задержанием подозреваемых в разбое на Почте России

Представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала кадры с задержания подозреваемых в разбое на Почте России. Отмечается, что правоохранители изъяли у подозреваемых 142 тысячи рублей.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали пять подозреваемых в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые из них ранее судимые, — написала Волк.

Представитель МВД также отметила, что подозреваемые доставлены в отделение полиции, правоохранители выясняют все обстоятельства дела. В органах возбудили уголовное дело по статье о разбое.

8 августа стало известно, что в ходе нападения на отделение почты в Москве было похищено около 4,8 млн рублей. По данным столичной прокуратуры, утром в отделение вошли двое неизвестных с масками на лицах. По предварительным данным, нападавшие были вооружены.

Вместе с этим в результате разбойного нападения на улице Медиков никто не пострадал. Там отметили, что инцидент никак не повлиял на работу отделения, а все деньги, в том числе похищенные, были застрахованы.