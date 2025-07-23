«Почта России» бесперебойно и в срок доставляет выплаты пенсионерам и получателям соцвыплат, заявили NEWS.ru в пресс-службе госкомпании, комментируя обвинения в уводе пенсионных денег и пособий на пиар. Там уточнили, что денежные средства всегда и в полном объеме готовы к выдаче.

«Почта России» бесперебойно доставляет выплаты около 9 млн пенсионеров и 7 млн получателей социальных выплат, в том числе в режиме ЧС, в приграничных районах и тем, кто эвакуирован в другие регионы. Каждый пенсионер, получающий выплату на дом, получает ее в установленный социальным фондом выплатной период. «Почта России» уверенно удерживает показатель доставки пенсий и пособий на уровне 98,5%. Денежные средства всегда и в полном объеме готовы к выдаче, — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что оставшиеся 1,5 % составляют поручения, по которым пришла приостановка выплаты от социального фонда. По данным компании, для них пенсия доставляется в следующем выплатном периоде, однако в любой ситуации остается возможность получить пенсию в любом почтовом отделении.

Денежные средства, полученные от Социального фонда для выплаты пенсий, учитываются на специальных счетах. Как-либо использовать эти средства кроме прямого назначения невозможно. В виду специфики операций — доставка в наличной форме — денежные средства с соответствующих специальных счетов направляются по регионам страны для организации выдачи, где в процессе доставки осуществляется перевод денег из безналичной в наличную форму, физическая доставка наличных денежных средств и выдача пенсий в почтамтах, отделениях и непосредственно на дому, — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что в период с 2020 под 2024 года зафиксированы 136 нарушений сроков доставки пенсий. Кроме того, утонили в компании, в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «Почты России» запущен раздел «Пенсии и социальные выплаты», где можно в режиме реального времени получать информацию о пенсиях и выплатах, а также управлять их доставкой.

Ранее сообщалось, что Счетная палата заподозрила «Почту России» в завышенных расходах на пиар и попытке заработать на задержках выплат пенсий и пособий за счет увода средств на сторонние счета. Эти сведения не попали в официальный отчет, но всплыли при обсуждении итогов проверки в Госдуме.