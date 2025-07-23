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23 июля 2025 в 18:29

«На Киев ехать»: глава СБУ раскритиковал обыски у командующего Нацгвардии

Глава СБУ Малюк осудил проведение обысков у командующего Нацгвардии Украины

Василий Малюк Василий Малюк Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк резко осудил действия сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), проводивших обыски у командующего Нацгвардии Александра Пивненко. По словам Малюка, которые передает «Страна.ua», эти действия вызвали серьезные волнения в рядах силовиков.

Половина Нацгвардии опустила оружие, не захотела выполнять задачи, потому что сомневаются, что это за командир. А другая половина на Киев захотела ехать, и министр внутренних дел Игорь Клименко неделю объезжал все свои части и проводил с ними работу, — подчеркнул руководитель СБУ.

По его мнению, при попытке провести подобные обыски детективов НАБУ и прокуроров САП следовало бы встречать с оружием в руках. Малюк считает, что командующий Нацгвардии, будучи Героем Украины и боевым генералом, не заслужил такого обращения, особенно в момент, когда ему докладывали новости с фронта.

Ранее европейские аналитики заявили, что ликвидация независимости НАБУ и САП может поставить под угрозу военную помощь Киеву от стран Запада. По их мнению, западные страны могут усомниться в необходимости наращивания поддержки Украины, а шансы Киева на вступление в Евросоюз окажутся подорваны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады, подтверждая переход антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры.

Украина
СБУ
Нацгвардия
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