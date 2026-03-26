27 марта — День Росгвардии: от внутренней стражи до наших дней

27 марта — День Росгвардии: от внутренней стражи до наших дней

Есть праздники, за которыми стоит не просто дата в календаре, а живая цепочка поколений. День войск национальной гвардии — именно такой. Каждый год 27 марта сотни тысяч людей в форме вспоминают, кем были их предшественники, что они защищали и какой ценой. История войск национальной гвардии России — это больше двух столетий: от первых губернских батальонов николаевской эпохи до федерального ведомства, которое сегодня отвечает за безопасность страны от Калининграда до Владивостока.

Указ 1811 года: как Александр I создал внутреннюю стражу — прообраз Росгвардии

Начало этой истории — не громкое сражение и не блестящая победа. Это управленческое решение, принятое молодым императором в мирное время и оказавшееся на удивление прозорливым.

16 января 1811 года Александр I передал губернские воинские команды из-под гражданской администрации в ведение Военного министерства. До этого момента разрозненные местные формирования подчинялись губернаторам и действовали по собственному разумению — единой системы не было. Указ изменил положение дел: появилась вертикаль, и с этого момента, пожалуй, можно начинать историю войск национальной гвардии нашей страны.

Следующий ключевой акт — 27 марта 1811 года. Именно тогда вышел указ о формировании трехротных губернских батальонов из солдат-ветеранов, которые по ранению или болезни не годились к строевой полевой службе. Государство нашло им применение там, где важна была не молодецкая удаль, а выдержка и опыт — внутри страны, рядом с мирным населением.

Завершающим документом стало «Положение для внутренней стражи», утвержденное 3 июля 1811 года. Оно закрепило структуру и полномочия нового корпуса — теперь уже на законодательном уровне.

Круг задач внутренней стражи Александра I был широк для мирного ведомства:

сопровождение осужденных и надзор за тюрьмами;

разгон беспорядков и дежурство при стихийных бедствиях;

поддержка полиции и таможни;

помощь при пожарах и других форс-мажорных ситуациях;

в военное время — связующее звено между армией и гражданской властью.

Когда в 1812 году Наполеон двинул войска на восток, батальоны внутренней стражи Александра I не остались в стороне — их привлекли к боевым задачам наравне с регулярными частями.

Ветераны, зачисленные в батальоны как «ограниченно годные», взяли в руки оружие снова — теперь уже против внешнего врага. Этот эпизод задал традицию: Росгвардия и ее предшественники всегда оказывались там, где страна оказывалась в точке напряжения.

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Подвиги предшественников: ОМСБОН в битве за Москву и на Параде Победы

Советская глава в истории войск национальной гвардии открывается в октябре 1941 года — в один из самых драматичных моментов всей Великой Отечественной войны. К тому времени немецкие части подошли к Москве вплотную. Группа армий «Центр» рвалась к столице сразу с нескольких направлений, и вопрос о судьбе города висел в воздухе. В этот момент в Москве были развернуты части ОМСБОН — Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, сформированной на базе войск НКВД.

Личный состав бригады расположился прямо в центре города: в Доме Союзов, в ГУМе, в Литературном институте, в жилых кварталах между Садовым кольцом и Бульварным. Задача была предельно конкретной: если противник прорвется в городскую черту — удержать ключевые площади и не позволить ему закрепиться в сердце столицы.

Направления работы ОМСБОН в Великой Отечественной войне, в период битвы за Москву, охватывали несколько задач одновременно:

оборудование укрепленных позиций и минных заграждений на угрожаемых направлениях;

переброска разведывательно-диверсионных групп в немецкий тыл для уничтожения коммуникаций и сбора сведений;

разминирование маршрутов при переходе советских войск в контрнаступление в декабре 1941 года;

охрана стратегических объектов города в условиях постоянной угрозы прорыва.

Немцам в Великой Отечественной войне прорваться через занятые ОМСБОН рубежи не удалось. Контрнаступление Красной Армии, начавшееся 5 декабря 1941 года, отбросило вермахт от Москвы на 100–250 километров — и бойцы НКВД сыграли в этом свою роль.

Поставить финальную точку в истории войны бойцам предшественников Росгвардии тоже выпало — в самом буквальном смысле. 24 июня 1945 года на Красной площади прошел Парад Победы. В его торжественных колоннах шагали военнослужащие внутренних войск НКВД, которые прошли войну от первых оборонительных боев до взятия Берлина.

Современная история: учреждение праздника в 2017 году

Советская эпоха для внутренних войск закончилась вместе с распадом СССР — структура перешла в подчинение МВД уже новой России. С 1996 года 27 марта стало профессиональным праздником Внутренних войск МВД РФ — дату закрепил Борис Ельцин.

Коренная реформа случилась в 2016 году. Указом Президента от 5 апреля 2016 года №157 на базе внутренних войск МВД была создана Росгвардия — Федеральная служба войск национальной гвардии. В ее состав влились ОМОН, СОБР и ведомственная охрана МВД. Правовую основу заложил Федеральный закон от 3 июля 2016 года №226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»: он очертил полномочия, структуру и условия применения войск.

Новый праздник утвердили Указом Президента от 16 января 2017 года №10. Дата осталась прежней — 27 марта, и это неслучайно: она напрямую отсылает к указу Александра I 1811 года. Двести с лишним лет истории войск национальной гвардии государство признало единой непрерывной линией.

День Росгвардии, который мы в 2026 году отмечаем 27 марта, — девятая дата со дня учреждения праздника.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задачи Росгвардии сегодня: охрана порядка, борьба с терроризмом, спецоперации

Статья 2 Федерального закона № 226-ФЗ дает исчерпывающий ответ на вопрос, чем занимается Росгвардия сегодня и каковы ее задачи и функции:

патрулирование и охрана порядка — совместно с полицией на улицах и при проведении массовых мероприятий;

охрана гособъектов и специальных грузов — по перечню, утвержденному Правительством РФ;

антитеррористические операции — совместно с ФСБ, включая силовое подавление угроз;

обеспечение режимов ЧП и военного положения — при угрозе конституционному строю;

содействие пограничным органам ФСБ — охрана отдельных участков государственной границы;

контроль за оборотом оружия — лицензирование, проверки граждан и частных охранных структур;

охрана региональных руководителей — по решению президента России.

Закон также разрешает Росгвардии охранять имущество частных лиц и организаций на договорной основе — ведомство присутствует и в коммерческом сегменте охранного рынка наравне с частными структурами.

Именно такой широкий функционал и отличает Росгвардию сегодня от любого другого силового ведомства страны: она одновременно несет уличный патруль, участвует в антитеррористических операциях и выдает лицензии на охотничьи ружья.

Поздравления для сотрудников и ветеранов войск правопорядка

27 марта — день, когда слова благодарности достигают людей, которые привыкли оставаться в тени. Сотрудники Росгвардии редко оказываются в центре публичного внимания: их работа заметна лишь тогда, когда что-то идет не так. В спокойный день — а таких большинство — они просто делают свое дело, и именно это и есть главная ценность.

В День войск Росгвардии 27 марта по всей стране традиционно проходит следующее:

награждение отличившихся сотрудников — медали, грамоты, памятные знаки;

церемонии у мемориалов и плит с именами погибших коллег;

живой разговор между нынешними бойцами и теми, кто уже отслужил свое;

праздничные выступления подразделений, куда приходят семьи военнослужащих.

Поздравления с Днем Росгвардии — это не светский ритуал. За ними стоит простая и весомая мысль: история войск национальной гвардии хранится не только в архивах — она продолжается в каждом, кто сегодня заступает на смену. Губернские батальоны 1811 года, лыжники ОМСБОН на подступах к Москве и нынешний сотрудник на посту — звенья одной цепи, которая не прерывалась никогда.