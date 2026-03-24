Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 13:33

В России будут наказывать за отрицание геноцида советского народа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв. Инициативу внесла группа депутатов, первое чтение состоялось в феврале.

Государственная дума <...> приняла во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ об ответственности за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа и за отрицание факта геноцида советского народа, — говорится в сообщении.

Документ вносит изменения в статьи 243.4 и 354.1 УК РФ. Поправками ко второму чтению норму распространили в том числе на захоронения за рубежом. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом России и официального опубликования.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости защитить историческую память о подвиге советского народа во времена ВОВ. Он призвал не допустить искажения истории и повторения трагедии тех лет. По его словам, долг нынешних поколений — сохранить и защитить память о героях и их самопожертвовании.

Госдума
геноцид
ВОВ
уголовная ответственность
Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.