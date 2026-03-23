23 марта 2026 в 07:15

Составлены идеальные направления для краткосрочного отдыха в России

Турэксперт Карагеоргий: для отдыха на пару дней подойдут Дагестан и Калининград

Махачкала, Дагестан Махачкала, Дагестан Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press
Среди направлений для краткосрочного отдыха на территории России можно рассмотреть Дагестан и Калининград, заявила NEWS.ru руководитель туристической компании «На волне» Ольга Карагеоргий. По ее словам, эти регионы подойдут как любителям активного отдыха, так и ценителям архитектуры.

Краткосрочный выезд женской компанией на два-три дня — эффективный инструмент восстановления эмоционального ресурса и профилактики родительского выгорания. Дагестан — оптимальный выбор для групп, ориентированных на активный отдых, трекинг и изучение аутентичной культуры. Ключевыми точками региона являются Сулакский каньон, древний Дербент и побережье Каспийского моря. Калининградская область — направление для ценителей европейской архитектуры, истории и спокойных прогулок. Региональный маршрут включает в себя Куршскую косу, Зеленоградск и Светлогорск, а региональный — Остров Канта, Кафедральный собор и Рыбную деревню, — поделилась Карагеоргий.

Она добавила, что Сочи славится развитой транспортной сетью и разнообразными вариантами размещения. По словам турэксперта, преимущество этого направления — сочетание морского и горного климата, а также ухоженные набережные. Среди возможных активностей Карагеоргий предложила посетить олимпийские объекты, поучаствовать в гастрономических турах и дегустациях вин на местных винодельнях.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила, что Таиланд, Вьетнам и Бали остаются одними из самых востребованных направлений для самостоятельных путешественников. По ее словам, в теплые месяцы многие туристы-одиночки также выбирают Турцию и Египет.

туристы
отпуск
Россия
советы
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Москва

Россия

Общество

