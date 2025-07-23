Израильский парламент проголосовал за аннексию одного региона Парламент Израиля поддержал резолюцию об аннексии западного побережья Иордана

Процедура голосования за аннексию западного побережья Иордана Израилем состоялась в Кнессете (парламенте) страны, сообщает издание Israel National News. По словам журналистов, инициатива, набравшая 71 голос депутатов, была одобрена большинством. В резолюции эти территории называются «неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа».

В среду днем пленум Кнессета проголосовал за принятие резолюции, подтверждающей естественное, историческое и юридическое право Государства Израиль на все части Земли Израиля, в частности на Иудею, Самарию и долину реки Иордан. Резолюция была принята большинством в 71 голос членов Кнессета, — говорится в сообщении.

Ранее страны БРИКС в подписанной по итогам саммита в Бразилии декларации заявили о необходимости объединения сектора Газа и Палестины на Западном берегу Иордана в единое государство, управляемое централизованными властями. Участники организации отметили, что у палестинцев имеется право на самоопределение и создание независимой страны.