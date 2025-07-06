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06 июля 2025 в 20:48

В БРИКС выступили за объединение Газы и Западного берега Иордана

Пленарное заседание XVII саммита БРИКС Пленарное заседание XVII саммита БРИКС Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Сектор Газа и территории Палестины на Западном берегу Иордана должны стать единым государством с централизованным управлением, говорится в декларации, принятой на саммите БРИКС в Бразилии. Участники объединения напомнили, что палестинский народ имеет право на самоопределение, документ распространила пресс-служба Кремля.

Мы подчеркиваем важность объединения Западного берега реки Иордан и сектора Газа под властью Палестинской администрации и подтверждаем право палестинского народа на самоопределение, включая право на создание независимого государства Палестина, — сказано в сообщении.

Ранее страны БРИКС призвали ускорить принятие глобальной конвенции по борьбе с терроризмом. Уточняется, что документ должен быть утвержден в рамках ООН. Участники саммита подчеркнули, что любые проявления терроризма недопустимы и не подлежат оправданию.

Кроме того, члены БРИКС выразили надежду, что прилагаемые в настоящий момент усилия по урегулированию кризиса на Украине приведут к заключению мирных соглашений. Такое заявление также сделали лидеры стран организации в подписанной декларации на саммите в Бразилии.

БРИКС
сектор Газа
Палестина
геополитика
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