Составлен список лучших песен Оззи Осборна

Один из основателей культовой британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался 22 июля в возрасте 76 лет. Незадолго до смерти он отыграл прощальный концерт в родном Бирмингеме. NEWS.ru пообщался с музкритиком Евгением Бабичевым и рок-музыкантом Гариком Сукачевым и выяснил, почему творчество Осборна стало основополагающим в развитии жанра хеви-метал.

Каков вклад Оззи Осборна в развитие рок-музыки

Музыкальный критик Евгений Бабичев напомнил NEWS.ru, что Осборн был родоначальником хеви-метала. По его словам, музыкант создал не только уникальный стиль, но и образ, который стал эталоном для многих поколений рок-исполнителей. Он отметил, что влияние Осборна на жанр и культуру невозможно переоценить.

«Уход Осборна — серьезная потеря. Такой мастер тьмы, мэтр жанра, маэстро. Крайне редко в истории музыки встретишь артиста, являющегося родоначальником жанра, причем такого крупного, как хеви-метал. Классно, что в эпоху Black Sabbath быстро сложился музыкальный стиль, в котором они себя зарекомендовали, и образ самого Осборна, его линия поведения, которая прослеживалась от начала и до конца карьеры. Она и стала для многих последующих поколений музыкантов эталоном. Ушла личность, которая внесла серьезную лепту в развитие музыки», — пояснил Бабичев.

Оззи Осборн (справа) во время выступления на фестивале Rock in Rio, 1985 год Фото: Miro Nunes/AP/ТАСС

Критик подчеркнул, что эпатажные выходки Осборна, включая легендарные случаи с летучими мышами и голубями, стали частью рок-мифологии. По его словам, последователи Осборна лишь развивали идеи, заложенные музыкантом.

«Не зря потом появились музыканты Элис Купер и Мэрилин Мэнсон, подражавшие поведению Осборна. Но нужно всегда помнить, кто родоначальник. Как говорится, жалкая копия и неповторимый оригинал, хотя вышеупомянутые артисты также внесли свой вклад. Но нужно понимать, кто здесь „папочка“, кто придумал все эти фишки, в том числе скандальные, от которых он открещивался в интервью, просил не спрашивать про летучих мышей, голубей», — отметил Бабичев.

Лучшие песни и альбомы в карьере Осборна

Бабичев назвал лучшими сольными альбомами Осборна Blizzard of Ozz (1980), Diary of a Madman (1982) и No More Tears (1991). «Оззи — тяжелый для восприятия музыкант, особенно если говорить о периоде Black Sabbath, особенно первые два альбома: Black Sabbath (1970) и Paranoid (1970), определившие жанр хеви-метал, откуда ряд песен стали классикой, постоянно исполнялись на концертах Оззи, в том числе на прощальном, — Paranoid, Iron Man, War Pigs, Mr. Crowley, Crazy Train, N.I.B., Hand Of Doom, Sabbath Bloody Sabbath, Black Sabbath и так далее», — добавил Бабичев.

По его словам, перечисленные песни стали жемчужинами карьеры Осборна. Эксперт подчеркнул, что гитарные риффы Black Sabbath определили звучание жанра хеви-метал.

«Если говорить о самой музыке — то те самые три ноты, та же Black Sabbath. Вообще хеви-метал строится, как говорится, на трех нотах, породивших жанр, на запоминающихся гитарных риффах. Если говорить о самой группе. И эти три ноты звучат настолько устрашающе, что можно говорить о том, что голос из преисподней, звучание ада, по-всякому можно называть, но это так и есть», — объяснил Бабичев.

Музкритик назвал трек Crazy Train визитной карточкой певца. Он напомнил, что сам Осборн признавался, что взял бы с собой на необитаемый остров именно альбом No More Tears.

Фото: Ian Kucerak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что сказал про Оззи Осборна Гарик Сукачев

Рок-музыкант Гарик Сукачев назвал Осборна огромной личностью и ярчайшим художником. Он впервые услышал песни коллектива в подростковом возрасте, и эта музыка повлияла на его дальнейшее творчество.

«Оззи Осборн, группа Black Sabbath создали целое направление — хеви-метал. Они его создали. Колоссальное историческое событие последней четверти XX века. Это огромная личность, огромный художник. Ярчайший. Уже и книги написаны, фильмы сняты, энциклопедии, рок-энциклопедии. Историческая личность», — отметил Сукачев в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что прощальный концерт Осборна состоялся в начале июля. После триумфального завершения карьеры прошло немного времени, и музыкант скончался. «Это символично, это рок-смерть. Это и печаль, и горе. Но в этом есть и какое-то величие», — указал музыкант.

Будучи подростком, Сукачев впервые услышал творчество группы Black Sabbath, которая сильно повлияла на музыканта. «Голос, тексты, музыка Осборна изменили судьбы сотен тысяч, миллионов человек, обогатили, сделали ярче. Это искусство», — сказал Сукачев.

