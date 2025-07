Распродал все дома, остались долги: что унаследует семья Оззи Осборна

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Во вторник, 22 июля, стало известно о смерти рок-музыканта и лидера Black Sabbath Оззи Осборна. Ему было 76 лет. Он долгое время страдал от болезни Паркинсона. За всю жизнь Оззи заработал внушительное состояние. У него остались шестеро детей от двух браков. Что они унаследуют от Осборна — в материале NEWS.ru.

Сколько денег заработал Оззи Осборн

На момент смерти состояние Оззи оценивалось в $220 млн. Осборн прославился в 1970-е как фронтмен группы Black Sabbath. В 1979-м он покинул коллектив из-за проблем с запрещенными препаратами. Тогда Осборн при поддержке менеджера и жены Шэрон начал строить успешную сольную карьеру. Он выпустил 13 студийных альбомов, многие из которых стали культовыми.

В 1996 году Оззи создал знаменитый передвижной музыкальный фестиваль Ozzfest, где выступали как легендарные, так и начинающие металлисты. Каждое такое мероприятие посещали не менее 5 млн человек. За годы существования Ozzfest Оззи заработал на нем около $100 млн, плюс $50 млн на продаже всяких сувениров и памятных подарков в рамках фестиваля.

В нулевые Оззи участвовал в реалити-шоу под названием «Семейка Осборнов». Сериал, который шел по MTV с 2000 по 2005 год, озолотил рокера и его близких. В первом сезоне, который состоял из 10 эпизодов, каждый член семьи, а это Оззи, Шэрон и двое их детей, зарабатывал по $20 тысяч за серию. Суммарный доход составил $800 тысяч. Ко второму сезону Шэрон добилась повышения гонораров семьи. Суммарно они заработали $5 млн.

Рекламные контракты с брендами и выступления также приносили высокий доход рокеру. В 2009 году Осборн выпустил мемуары «Я — Оззи». Они стали бестселлером.

У Осборна осталась компания, которая зарабатывает около $6000 в день. Концерт, который недавно Оззи дал для публики, сидя на импровизированном троне, принес ему $190 млн. Все доходы от последнего выступления Осборна семья решила отдать в благотворительную организацию.

Также незадолго до смерти Оззи работал над автобиографией Last Rites, выход которой запланирован на октябрь 2025 года. Позже состоится премьера концертного фильма Back to the Beginning: Ozzy's Final Bow.

Оззи Осборн с детьми, 1990-е Фото: Global Look Press

Какое имущество приобрел Оззи Осборн при жизни

За годы семейной жизни Шэрон и Оззи приобрели много недвижимости. В ноябре 1999 года супруги купили особняк площадью 10 тысяч квадратных футов в Беверли-Хиллз за $4 млн. Именно здесь снималось знаменитое реалити-шоу «Семейка Осборнов». В апреле 2013 года они продали этот дом за $11,5 млн Кристине Агилере.

В 2011 году Оззи и Шэрон выставили на продажу поместье с особняком в Хидден-Хиллз, Калифорния, за $12,999 млн. Этот дом они продали в марте 2013 года за $11,5 млн.

Примерно в то же время Осборны избавились от жилья на берегу океана в Малибу за $9,45 млн: они его продали в апреле 2012-го чуть меньше чем за $8 млн.

В 2014 году супруги приобрели свою первую квартиру в здании Sierra Towers в Лос-Анджелесе за $4 млн. В 2021-м они купили соседнюю с ней жилплощадь. В общей сложности они заплатили за обе квартиры около $6,3 млн. В 2023 году они выставили первую на продажу за $4,8 млн. В 2024-м это жилье нашло нового владельца.

В 2015 году Оззи и Шэрон купили особняк в районе Хэнкок-парка в Лос-Анджелесе за $12 млн. В июле 2022-го, вскоре после объявления о намерении вернуться в родную Англию, пара выставила этот дом на продажу за $18 млн.

Единственная, кроме квартиры, недвижимость, которая осталась у Осборнов, — это поместье Welders House в Англии, которое является настоящим памятником архитектуры. Супруги приобрели его в 1993 году. Сумму, в которую обошлась покупка, не назвали.

Black Sabbath, 1970 год Фото: ZUMA Press/Legion-media.ru Оззи Осборн, 1973 год Фото: Legion-media.ru Оззи Осборн, 1978 год Фото: MediaPunch/IMAGO/Legion-media.ru Оззи Осборн, 2009 год Фото: Kevin R. Rush/PLANET PHOTOS/Global Look Press Оззи Осборн, Рэнди Роудс и «Метель страны Озз», 1981 год Фото: imago stock&people/Global Look Press Британский музыкант Оззи Осборн с невестой Шэрон Арден, 1981 год Фото: ASSOCIATED PRESS Оззи Осборн, 1984 год Фото: imago stock&people/Global Look Press Оззи Осборн,1986 год Фото: ASSOCIATED PRESS Келли Осборн и Оззи Осборн, 1991 год Фото: Global Look Press Келли, Шэрон, Оззи и Джек Осборн в сериале «Семейка Осборнов», 2003 год Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Оззи Осборн, Шэрон Осборн и их дети — Джек, Келли и Эйми — семья Осборнов, 2001 год Фото: Supplied by FilmStills./Global Look Press Оззи Осборн, 2010 год Фото: Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Оззи Осборн и Шэрон Осборн, 2010 год Фото: Michael Germana/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Келли Осборн и Оззи Осборн, 2012 год Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press Оззи Осборн, 2017 год Фото: Francesco Castaldo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Келли Осборн и Оззи Осборн, 2020 год Фото: AdMedia/Starface/imago-images/Global Look Press Оззи Осборн в 2023 году Фото: Legion-media.ru Оззи Осборн во время перформанса «Back to the Beginning», июль 2025 год Фото: Rick Mendoza/BACKGRID/Legion-media.ru

Кому достанется наследство Осборна

Оззи был женат дважды. Впервые он заключил брак с Тельмой Райли в 1971 году. В семье появилось двое детей — Луис и Джессика. В 1982 году Осборн развелся.

Осборн снова женился на менеджере Шэрон. В браке родилось трое детей — Элис, Келли и Джек. В 2018 году музыкант говорил прессе, что хочет оставить все наследство своим детям, а не завещать на благотворительность, подобно другим обеспеченным людям. Потому что в этом вопросе, по мнению Оззи, у всех свои правила.

Судя по документам, которые оказались в распоряжении СМИ, а также заявлениям семьи, большая часть наследства — это недвижимость, издательские права на книги Оззи, гонорары с продаж, роялти от музыкального наследия, посмертных релизов и памятные вещи. Все это достанется Шэрон и ее детям от Осборна.

Правда, родственникам придется также рассчитаться с долгами. RadarOnline.com сообщил, что Оззи оставил после себя две задолженности по налогам. Первая, в размере $689 тысяч (53,8 млн рублей), образовалась в 2023 году, а вторая — уже в размере $4,3 млн (335,7 млн рублей) — годом позже.

Читайте также:

Налог за патриотические шоу. Скольких денег могут лишить SHAMAN и других

Не поделили Басту? Что известно о скандале его жены с фанаткой, кто виноват

Боня пойдет по этапу, как Блиновская и Лерчек? За что ее могут судить