Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:54

В российском регионе пес приставал к артисткам

В Кузбассе пес выбежал на сцену во время концерта и требовал ласки

Фото: Meike Engels/imageBROKER.com/Global Look Press

Во время уличного концерта в Прокопьевске (Кузбасс) на сцену выскочил пес и навал «приставать» к артисткам. Как сообщает «Сiбдепо», кобелек явно ожидал ласки.

Как сообщается, собаке не удалось сорвать концерт. Пользователи шутливо отметили, что пес просто захотел станцевать вместе со всеми на радость публике.

Ранее стало известно, что знаменитый пес по кличке Кругетс, прославившийся своим весом в 100 кг, скончался ночью 31 июля в Нижегородской области. Состояние собаки, которая похудела до 50 кг, резко ухудшилось в последние 24 часа.

По данным волонтеров, на лечение собаки потребовались значительные финансовые затраты — до 600 тысяч рублей. Специалисты провели комплексное обследование животного, включая забор анализов крови под наблюдением диетолога.

Россия
Кузбасс
собаки
концерты
