Педофил получил 14 лет за изнасилование падчерицы

Житель Юрги приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование семилетней падчерицы, сообщает СУ СК России по Кемеровской области. По данным следствия, 15 марта 2025 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Мать жертвы узнала о случившемся и сообщила в полицию.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год и 8 месяцев, — говорится в сообщении.

После преступления правоохранители задержали мужчину, который в дальнейшем сотрудничал со следствием. На время расследования ему назначили меру пресечения в виде заключения под стражу. Помимо приговора с фигуранта уголовного дела взыскали 650 тыс. рублей в пользу потерпевшей. Суд принял такое решение в счет компенсации причиненного преступлением морального вреда.

