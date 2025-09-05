Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 11:04

Педофил получил 14 лет за изнасилование падчерицы

Житель Юрги получил 14 лет лишения свободы за изнасилование падчерицы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Юрги приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование семилетней падчерицы, сообщает СУ СК России по Кемеровской области. По данным следствия, 15 марта 2025 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Мать жертвы узнала о случившемся и сообщила в полицию.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год и 8 месяцев, — говорится в сообщении.

После преступления правоохранители задержали мужчину, который в дальнейшем сотрудничал со следствием. На время расследования ему назначили меру пресечения в виде заключения под стражу. Помимо приговора с фигуранта уголовного дела взыскали 650 тыс. рублей в пользу потерпевшей. Суд принял такое решение в счет компенсации причиненного преступлением морального вреда.

Ранее суд приговорил петербуржца к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии за изнасилование девушки в туалете кафе. Также преступника обязали выплатить потерпевшей 400 тысяч рублей.

