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23 июля 2025 в 09:57

«Абсолютная классика»: названы лучшие песни Оззи Осборна и Black Sabbath

Музкритик Бабичев: лучшими альбомами Осборна являются Black Sabbath и Paranoid

Оззи Осборн Оззи Осборн Фото: NILSSON RICKARD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лучшими альбомами сольной карьеры британского музыканта Оззи Осборна являются Blizzard of Ozz (1980), Diary of a Madman (1982), а также No more tears (1991), рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, жанр хэви-метал определили первые две пластинки группы Black Sabbath, сооснователем которой был Осборн — Black Sabbath (1970) и Paranoid (1970).

Оззи Осборн тяжелый для восприятия музыкант, особенно если говорить о периоде Black Sabbath, особенно первые два альбома: Black Sabbath (1970) и Paranoid (1970), определившие жанр хэви метал, откуда ряд песен стали классикой, постоянно исполнялись на концертах Оззи, в том числе на прощальном — Paranoid, Iron Man, War Pigs, Mr. Crowley, Crazy Train, N.I.B., Hand Of Doom, Sabbath Bloody Sabbath, Black Sabbath и так далее, — добавил Бабичев.

По его словам, перечисленные песни стали жемчужинами карьеры Осборна. Эксперт подчеркнул, что гитарные рифы Black Sabbath определили звучание жанра хэви-метал.

Если говорить о самой музыке, то те самые три ноты, та же Black Sabbath. Вообще, хэви метал строится, как говорится, на трех нотах, породивших жанр, на запоминающихся гитарных рифах. Если говорить о самой группе. И эти три ноты звучат настолько устрашающе, что можно говорить о том, что голос из преисподней, звучание ада, по-всякому можно называть, но это так и есть. Это и Paranoid, — объяснил Бабичев.

Музкритик добавил, что говоря о сольной карьере Осборна, стоит выделить два первых альбома, записанных после его ухода из Black Sabbath. Бабичев отметил пластинку Blizzard of Ozz, откуда трек Crazy Train стала визитной карточкой певца.

Нельзя не отметить коммерчески успешный альбом No More Tears. Оззи признавался, что он взял бы с собой его на необитаемый остров, когда у него спросили, какие пять пластинок он бы взял с собой. Mama, i, m coming home — абсолютная классика жанра, баллада, обязательно нужно послушать. Нельзя обойти стороной последние сольные альбомы. Ordinary Man, Patient Number 9 — 2020 и 2022 годов, за последний альбом он взял несколько Грэмми, — подытожил Бабичев.

Оззи Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет. В заявлении его семьи говорится, что он умер «в окружении любви». У музыканта была болезнь Паркинсона, а в последние годы он страдал от других проблем со здоровьем, в том числе от осложнений после травм, полученных в результате падения в 2019 году.

Оззи Осборн
рок-музыка
Россия
культура
шоу-бизнес
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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