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23 июля 2025 в 12:01

В «Почте России» высказались об использовании средств пенсионеров

«Почта России»: пенсионные средства нельзя использовать в иных целях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предназначенные для выплат пенсий гражданам РФ деньги никак нельзя использовать в иных целях, кроме как по прямому назначению, заявили представители «Почты России» в комментарии ТАСС. Так они ответили на распространяемую в СМИ информацию о том, что средства якобы размещаются на банковских счетах для получения прибыли.

Денежные средства, полученные от Соцфонда для выплаты пенсий, учитываются — двигаются и хранятся — на специальных счетах, которые открываются в соответствии с положением ЦБ РФ. Как либо использовать эти средства кроме прямого назначения невозможно, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщили, что «Почта России» якобы может пытаться получать доходы от задержек пенсионных выплат с помощью вывода денег на сторонние счета. Кроме того, компанию заподозрили в слишком больших расходах на пиар.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин ранее сообщил, что фиксированные выплаты к страховой части пенсии удвоят с 1 сентября для граждан, которым в августе этого года исполнилось 80 лет. Также таким лицам полагается и надбавка за уход, подчеркнул эксперт.

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