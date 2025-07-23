Составлен список звезд, поддержавших возвращение беглых артистов в Россию

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила за массовое возвращение уехавших артистов в Россию, «если они не донатили Вооруженным силам Украины». Кто еще из публичных людей поддержал эту идею?

Что сказала о возвращении звезд Драпеко

Елена Драпеко заверила, что россияне смогут простить и принять обратно сбежавших из страны артистов. По ее предположению, ситуация улучшится после окончания спецоперации. Пока же, как считает депутат, «все напряжены», потому что «из последних сил последнее отдают, чтобы победить».

«Смотря как артисты вернутся и смотря какие артисты, то есть насколько много они натворили бед. Если не „донатили“ ВСУ, пусть возвращаются… Россияне — люди отходчивые, вы же знаете. Конфликт кончится, вообще добрые все будут», — сказала Драпеко aif.ru.

При этом парламентарий отметила, что по возвращении в РФ артисты должны будут принести публичные извинения, пройти альтернативную службу или поработать в госпиталях.

Кто еще ждет возвращения уехавших артистов

Ранее о возможном возвращении уехавших звезд заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. По его словам, многие из них хотят вернуться, но не знают как. В качестве примера он назвал народную артистку РФ Чулпан Хаматову, которая оказалась «никому не нужна» в Европе.

Не исключает возвращения уехавших звезд и актер Иван Охлобыстин. При этом он уверен, что не подаст руки своему крестному сыну, актеру Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов). Охлобыстин назвал бывшего коллегу предателем Родины, добавив, что он «хороший, но глупый и тщеславный» человек.

Создатель Театра кошек Юрий Куклачев выступил против преследования уехавших артистов. Он заявил, что нельзя лишать званий и недвижимости народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Певица, по мнению дрессировщика, искренне любит Россию и ее жителей, поэтому может скоро вернуться. Он также признался, что ждет ее возвращения в Москву.

Надежду на возвращение Пугачевой с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) высказала и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, россиянам повезло, что «Пугачева родилась с ними в одной стране», потому что «уникальные люди рождаются редко». Тарасова добавила, что хочет, чтобы Примадонна вернулась на родину со всей семьей.

«Хочется увидеть ее здесь с Галкиным, ее мужем, вместе с их замечательными детьми, которых все любят», — заявила она порталу Sport24.

Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сказали о релокантах Сердючка и Прилепин

Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) тоже высказался в поддержку Аллы Пугачевой. Певец назвал ее сильной женщиной и вспомнил, как она поддержала его в 2007 году после скандала на конкурсе «Евровидение». Тогда Данилко «отменили» в России после исполнения песни Dancing Lasha Tumbai. По его словам, артистка может скоро вернуться в Москву, ведь ей это не запрещено.

Российский писатель Захар Прилепин пояснил: артистам, которые покинули РФ после начала СВО, нужно пройти «специальную юридическую процедуру». Он также заверил, что их не ждет тюрьма и «отмена», и призвал не драматизировать ситуацию.

Иронично отозвался о возвращении уехавших звезд и дизайнер Артемий Лебедев. Он обратил внимание, что поддержавшие Украину российские артисты унизили сами себя и все равно оказались в черном списке украинского сайта «Миротворец».

«Там их не приняли с распростертыми объятиями, со словами „Ура, вы мои дорогие предатели России, мы вас любим“», — заявил Лебедев в своем VK-шоу.

Народный артист России Владимир Девятов допустил возвращение российских звезд на Родину только после публичного покаяния. При этом он пояснил, что немногие из уехавших захотят это сделать.

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