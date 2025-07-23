«Синдром мигранта»: нарколог объяснил пьянство уехавших из РФ звезд

Многие уехавшие жить за границу российские артисты злоупотребляют алкоголем, так как переживают синдром мигранта, сказал NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. Он добавил, что в артистической среде алкоголизм — распространенное явление.

Есть такое понятие, как синдром мигранта, когда человек не может вписаться в чужую культуру. Тем более этих людей тут на руках носили, они большие деньги зарабатывали, а там они никто. Они стали грустить и подпитывать свое психоэмоциональное состояние теми способами, которые им доступны, — сказал Шуров.

Врач добавил, что в актерской среде и в шоу-бизнесе алкоголизм распространен, но многие артисты какое-то время держатся и не пьют ради работы и денег.

Пока они востребованы, работают, они вынуждены соблюдать моральный облик, а когда начинают маяться без работы, то сразу становится очевидно, что у них есть зависимость, — сказал Шуров.

Ранее психолог Татьяна Василькова заявила, чтобы помочь алкоголику, нужно перестать его спасать. По ее словам, нередко алкоголик пьет, чтобы его спасали близкие, поскольку он чувствует себя значимым и нужным.