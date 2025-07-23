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23 июля 2025 в 18:46

Дочь спецпосланника Трампа раскрыла правду о положении ВСУ

Дочь Келлога Моббс: ВСУ находятся в очень тяжелом положении из-за нехватки людей

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины на сегодняшний день находятся в очень тяжелом положении, заявила дочь спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога Меган Моббс на своей странице в соцсети Х. По ее словам, в первую очередь проблема заключается в недостатке людей. При этом возникшие в стране беспорядки «еще больше усугубляют и без того сложную ситуацию для Украины», добавила она.

Тяжесть сегодняшнего момента невозможно переоценить. Самая большая проблема, с которой сталкивается Украина на поле боя, — это люди. Необходимо больше солдат, которые готовы сражаться. Воинская повинность крайне непопулярна на Украине, а добровольцев не хватает, — написала Моббс.

Ранее Моббс заявила, что президент Украины Владимир Зеленский принял умопомрачительно глупое решение по ликвидации антикоррупционных ведомств. По ее словам, это произошло в самое неподходящее время на фоне «позитивных сдвигов» в политике США.

Прежде Зеленский утвердил законопроект, существенно ограничивающий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады, подтверждая переход антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры.

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