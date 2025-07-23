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23 июля 2025 в 03:47

В США «набросились» на Китай за ситуацию на Украине

Посол США Уитакер призвал Китай к ответу из-за конфликта на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китай «необходимо наказать» за косвенную поддержку российской военной операции на Украине, заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер в интервью Bloomberg. По мнению американского дипломата, Пекин якобы «способствует» затягиванию конфликта, чтобы отвлечь внимание США от других стратегических задач.

В некоторых заявлениях китайского правительства мы видим, что они хотят, чтобы Соединенные Штаты и наши союзники были заняты Украиной, чтобы мы не могли сосредоточиться на наших других стратегических задачах, — заявил Уитакер.

Эти высказывания стали ответом на заявление главы МИД КНР Ван И, который подчеркнул, что Китай не может допустить поражения России. При этом китайский министр отверг обвинения в военной поддержке Москвы, отметив, что в противном случае конфликт давно бы завершился.

Ранее стало известно, что Пекин предпримет ответные меры на включение руководством Евросоюза в санкционные списки китайских банков. Речь идет о таких финансовых организациях, как Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank.

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