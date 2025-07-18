Китай ответит Европе на одно решение в рамках новых санкций SCMP: Китай предупреждал ЕС об ответе на санкции против банков КНР

Пекин предпримет ответные меры на включение руководством Евросоюза в санкционные списки китайских банков, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в предупреждении, адресованном главе евродипломатии Кае Каллас. Министр несколько раз говорил ей об этом в ходе встреч, передает издание South China Morning Post.

Каллас около трех раз была осведомлена об ответных мерах со стороны китайского руководства, отмечается в публикации. Речь идет о таких финансовых организациях, как Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank, которые были включены в новый пакет европейских антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что в новом пакете антироссийских санкций ЕС оказались 14 физических лиц и 41 юрлицо. Согласно заявлению Совета Евросоюза, таким образом количество фигурантов этого перечня превысило 2,5 тысячи.

Кроме того, в ЕС приняли решение о введении ограничений против еще 105 судов, с помощью которых транспортируется российская нефть. Также в санкционный лист попало предприятие «Роснефти», расположенное в Индии.