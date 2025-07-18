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18 июля 2025 в 14:47

Совет ЕС озвучил число физлиц и юрлиц, включенных в новый пакет санкций

ЕС включил в новый пакет санкций 14 физлиц и 41 юрлицо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Руководство Евросоюза пополнило антироссийский санкционный список 14 физическими лицами и 41 юрлицом, говорится в заявлении Совета ЕС по принятому 18-му пакету ограничительных мер на официальном портале. Таким образом, в перечень рестрикций в общей сложности было включено свыше 2,5 тысячи фигурантов.

Совет согласовал включение в список 55 наименований, включая 14 физических и 41 юридическое лицо. Таким образом, общее число отдельных лиц в списке превысило 2500, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об утверждении членами Совета Евросоюза 18-го пакета санкций, направленных против России. Новый список ограничительный мер вступит в силу после того, как будет опубликован в «Официальном журнале ЕС».

Кроме того, европейские государства приняли решение о включении в санкционные списки еще 105 танкеров, посредством которых осуществляется перевозка российской нефти. Также в ЕС ввели ограничения в отношении завода компании «Роснефть», занимающегося переработкой сырья на индийской территории.

санкции ЕС
Россия
юрлица
физлица
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