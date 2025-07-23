Глава украинской делегации Умеров прибыл на переговоры с Россией

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины и глава делегации республики Рустем Умеров прибыл на новый раунд переговоров с Россией, передает корреспондент NEWS.ru. Новая встреча российских и украинских представителей пройдет во дворце Чираган в Стамбуле.

Умеров прибыл на отдельном автомобиле примерно за полчаса до предполагаемого времени начала встречи, также он поднялся во дворец в одиночку. Помимо РФ и Украины во дворце уже собрались представители Турции.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба Вооруженных сил Турции Метин Гюрак прибыл на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где пройдет третий раунд переговоров России и Украины. Также туда приехал глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

Прежде сообщалось, что делегация из Москвы во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул. Мединский заявил, что представители Киева в ходе третьего раунда диалога намерены добиться личной встречи глав двух государств Владимира Путина и Владимира Зеленского.