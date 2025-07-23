Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 18:33

Глава украинской делегации Умеров прибыл на переговоры с Россией

Рустем Умеров (справа) прибыл во дворец Чираган в Стамбуле Рустем Умеров (справа) прибыл во дворец Чираган в Стамбуле Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины и глава делегации республики Рустем Умеров прибыл на новый раунд переговоров с Россией, передает корреспондент NEWS.ru. Новая встреча российских и украинских представителей пройдет во дворце Чираган в Стамбуле.

Умеров прибыл на отдельном автомобиле примерно за полчаса до предполагаемого времени начала встречи, также он поднялся во дворец в одиночку. Помимо РФ и Украины во дворце уже собрались представители Турции.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба Вооруженных сил Турции Метин Гюрак прибыл на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где пройдет третий раунд переговоров России и Украины. Также туда приехал глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

Прежде сообщалось, что делегация из Москвы во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул. Мединский заявил, что представители Киева в ходе третьего раунда диалога намерены добиться личной встречи глав двух государств Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Украина
Рустем Умеров
переговоры
Стамбул
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Египта получил от России приглашение
Малина в сновидении: неожиданные значения спелой, сушеной, горькой ягоды
Клава Кока решила раскрыть свой истинный возраст
В Госдуме рассказали, какая участь ожидает членов РДК
«Оживленный» с помощью технологий Высоцкий споет перед молодежью в Москве
Гладков раскрыл детали атаки ВСУ на Белгородскую область
«Начнется перерождение»: суд Москвы вынес приговор главе секты «Фалуньгун»
Стало известно о «туалетных» издевательствах любовницы над министром
Жители родного города Зеленского вышли на протесты
Нашелся пропавший в Нью-Йорке звездный певец 90-х
Урсула фон дер Ляйен обрушилась на Зеленского из-за одного закона
Школьницу на самокате подбросило в воздух от удара мчащейся иномарки
«Не мог позволить»: рекордсмен России в беге о зарплате и издевках сборной
В Минцифры оценили, пользуется ли спросом самозапрет на оформление кредитов
Дочь спецпосланника Трампа раскрыла правду о положении ВСУ
Рок-музыкант из РФ выступил с необычным предложением после смерти Осборна
Составлен список звезд, поддержавших возвращение беглых артистов в Россию
Появились кадры последствий удара молнии по дому
Политолог предположил, чем закончатся переговоры России и Украины
«Вчерашние клоуны»: Милонов взялся за Инстасамку
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.